US Open: Viertelfinale am Dienstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es geht in die nächste Runde: Heute stehen die ersten Viertelfinal-Partien der Herren bei den US Open an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Duelle live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

US Open: Das Viertelfinale am Dienstag - Die wichtigsten Infos

Wie bereits in den vergangenen Turnierrunden werden auch die Viertelfinal-Partien weiterhin im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park, New York City, ausgetragen. 22.547 Zuschauer, allerdings nur gegen das Coronavirus geimpfte, sind dort auf den Tribünen gestattet.

US Open: Shootingstar Alcaraz schreibt Geschichte

Mit dem Sieg über den Münchner Qualifikanten Peter Gojowczyk hat sich Shootingstar Carlos Alcaraz selbst zum jüngsten Teilnehmer eines US Open-Viertelfinals gekürt. Mit nur 18 Jahren und vier Monaten brach der Spanier den 33 Jahre alten Rekord vom Amerikaner Andre Agassi. Der hatte die Bestmarke im Jahr 1988 aufgestellt - zu dem Zeitpunkt gerade mal acht Tage älter.

US Open: Das Achtelfinale am Montag - heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die US Open hat sich Eurosport gesichert. In den bisherigen Runden des Grand Slam-Turniers wechselten sich die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 mit der Ausstrahlung ab. Das Viertelfinale betreffend wird das allerdings nicht so sein: hier wird allein Eurosport 1 verantwortlich sein. Der Kanal startet die Liveübertragung ab 18 Uhr und sendet durchgehend bis 23 Uhr. Nach einer zweistündigen Unterbrechung geht es in der Nacht von ein bis drei Uhr weiter.

Ihr bekommt einmal mehr die Möglichkeit, im Livestream einzuschalten und das Eurosport-Programm somit nicht zwingend an einem Fernsehgerät zu verfolgen. Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr den Eurosport-Kanal auch bei dem Streamingdienst abrufen. Grundlage dessen ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Noch im September können Neukunden DAZN kostenlos zu testen, zum Oktober fällt der Gratis-Probemonat weg. Danach stehen ein Monatsabo und ein Jahresabo zur Verfügung. Monatlich zahlt Ihr 14,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden möchtet, werden 149,99 Euro fällig.

Auf der Plattform kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Tennis, sondern auch einer Reihe anderer Sportarten - in erster Linie Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1 oder WM-Qualifikationsspielen. Darüber hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Boxen, Motorsport, MMA, Rugby, Darts und noch mehr live.

US Open: Das Viertelfinale am Dienstag im Liveticker

Wenn es Euch nicht möglich ist, das heutige Event live zu verfolgen, dann haben wir hier eine Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker. Im Minutentakt werdet hier mit den wichtigsten Informationen auf dem laufenden gehalten. Klickt Euch rein!

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX

US Open, Viertelfinale: Die Herren-Matches des Tages im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 7. September 18.00 Uhr Botic van de Zandschulp (NED) Daniil Sergejewitsch Medwedew (RUS) 8. September frühestens 02.30 Uhr Félix Auger-Aliassime (CAN) Carlos Alcaraz Garfia (ESP)

