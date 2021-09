US Open: Runde 3 am Samstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den US Open geht es heute mit der Runde drei weiter. Wer sind die letzten Profis, die sich ein Ticket für das Achtelfinale sichern? Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den heutigen Duellen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

US Open im Livestream verfolgen - sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

US Open: Runde 3 am Samstag - Die wichtigsten Infos

Sie sind nach wie vor mit von der Partie - und treten jetzt zum nächsten Sieg an. Mit Alexander Zverev und Oscar Otte sind am heutigen Samstag, den 4. September zwei deutsche Tennis-Profis bei den US Open im Einsatz. Die zweite Hälfte der dritten Runde wird ausgetragen.

Zverev steht Jack Sock gegenüber, während Otte gegen Andreas Seppi um den Einzug in die nächste Runde kämpft. Los geht es mit zwei Begegnungen an diesem Tennis-Tag um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ab 17 Uhr stehen dann die restlichen Matches an.

Zur Sache geht es weiterhin im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City. 22.547 Zuschauer, allerdings nur gegen das Coronavirus geimpfte, sind dort auf den Tribünen gestattet.

US Open: Runde 3 am Samstag heute live im TV und Livestream

Wie auch schon an den bisherigen US-Open-Tagen nimmt sich hierzulande Eurosport der Live-Übertragung an - und das sowohl auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2. Eurosport 1 sendet ab null bis fünf Uhr morgens und dann wieder ab 17.45 Uhr, Eurosport 2 ebenfalls ab null bis fünf Uhr morgens und dann wieder ab 16.50 Uhr.

Ihr bekommt einmal mehr die Möglichkeit, im Livestream einzuschalten und das Eurosport-Programm somit nicht zwingend an einem Fernsehgerät zu verfolgen. Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr beide Eurosport-Kanäle auch bei dem Streamingdienst abrufen. Grundlage dessen ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Noch im September können Neukunden DAZN kostenlos zu testen, zum Oktober fällt der Gratis-Probemonat weg. Danach stehen ein Monatsabo und ein Jahresabo zur Verfügung. Monatlich zahlt Ihr 14,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden möchtet, werden 149,99 Euro fällig.

Auf der Plattform kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Tennis, sondern auch einer Reihe anderer Sportarten - in erster Linie Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1 oder WM-Qualifikationsspielen. Darüber hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Boxen, Motorsport, MMA, Rugby, Darts und noch mehr live.

US Open: Runde 3 am Samstag heute im Liveticker

Wenn Ihr nicht im TV oder Livestream einschalten könnt oder wollt, dann seien Euch die Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Von den Partien des Tages verpasst Ihr dort nichts, wenn Ihr Euch reinklickt

US Open, 3. Runde: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 4. September ab 1 Uhr Andrey Rublev Frances Tiafoe 4. September Roberto Bautista Felix Auger-Aliassime 4. September ab 17 Uhr Nikoloz Basilashvili Reilly Opelka 4. September Alexander Zverev Jack Sock 4. September Lloyd Harris Denis Shapovalov 4. September Aslan Karatsev Jenson Brooksby 4. September Novak Djokovic Kei Nishikori 4. September Andreas Seppi Oscar Otte 4. September Gael Monfils Jannik Sinner 4. September Ilya Ivashka Matteo Berrettini

US Open, 3. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick