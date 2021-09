US Open: Finale am Samstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den US Open stehen sich heute im Finale der Damen mit Emma Raducanu und Leylah Fernandez zwei junge Spielerinnen gegenüber. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Finale live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

US Open, Finale am Samstag heute live: Uhrzeit, Ort, Infos

Mit diesen beiden Spielerinnen hat vor Beginn der US Open wohl niemand im Finale gerechnet! Am heutigen Samstag, 11. September, spielen die 18-jährige Britin Emma Raducanu und die 19-jährige Kanadierin Leylah Fernandez ab 22 Uhr im Arthur Ashe Stadium in New York um den Titel. Es ist das erste Teenie-Endspiel in New York seit 1999.

Vor Beginn der US Open stand Raducanu in der Weltrangliste an Position 150, musste sich deshalb über die Qualifikation für das Hauptfeld qualifizieren. In diesem setzte sie ihren Siegeszug fort und gab auf dem Weg ins Finale keinen Satz ab. Im Halbfinale ließ Raducanu der an Position 17 gesetzten Griechin Maria Sakkari beim 6:1, 6:4 keine Chance.

Nicht weniger überraschend ist der Finaleinzug von Leylah Fernandez. Die Kanadierin schaltete auf dem Weg in ihr erstes Grand-Slam-Finale mit Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina und zuletzt im Halbfinale Aryna Sabalenka eine Topspielerin nach der anderen aus. Bemerkenswert: Alle diese Spiele gewann Fernandez in drei Sätzen.

© getty Leylah Fernandez ging nach ihrem Halbfinalsieg gegen Aryna Sabalenka vor Glück zu Boden.

US Open: Finale am Samstag heute live im TV und Livestream

Das Damenfinale der US Open zwischen Emma Raducanu und Leylah Fernandez wird heute live im Free-TV übertragen. Eurosport zeigt das Spiel ab 22 Uhr live bis zum letzten Ballwechsel.

Auch im Livestream könnt Ihr beim Teenie-Finale dabei sein - nämlich via Joyn+ und dem Eurosport Player. Für beide Angebote müsst Ihr allerdings bezahlen.

Dank einer Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr das Damenfinale der US Open auch bei dem Streamingdienst sehen. DAZN-Nutzer können rund um die Uhr die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 empfangen.

Weitere Sportarten, die Ihr beim Streamingdienst vorfindet, sind Fußball (europäische Topligen, Champions League und Länderspiele), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Radsport, Wintersport, Handball, Rugby, Darts, Motorsport, Boxen, MMA und Wrestling.

Im September besteht noch die Möglichkeit, DAZN kostenlos zu testen. Danach könnt Ihr zwischen zwei Abo-Varianten wählen: dem Monatsabo (14,99 Euro im Monat) und dem Jahresabo (149,99 Euro).

US Open: Finale am Samstag heute im Liveticker

Wer gewinnt bei den Damen der US Open? Eine Antwort darauf erhaltet Ihr auch im kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort halten wir Euch im Minutentakt über das Geschehen und den aktuellen Spielstand auf dem laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Finale US Open: Emma Raducanu - Leylah Fernandez.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

