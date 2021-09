Mit dem Davis Cup steht uns in diesem Jahr noch ein Tennis-Highlight bevor. Wir verraten Euch, wo der Davis Cup 2021 stattfindet.

Das Tennis-Jahr 2021 neigt sich bereits dem Ende entgegen. Die vier Grand-Slam-Turniere sind bereits gespielt, ein großes Highlight liegt aber noch vor uns.

Vom 25. November bis 5. Dezember finden die Davis Cup Finals 2021 statt. Dann kämpfen die 16 Teams im wichtigsten Wettbewerb für Nationalmannschaften um den begehrten Titel. Im vergangenen Jahr konnten die Davis Cup Finals 2020 wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sie wurden auf dieses Jahr verschoben und in Davis Cup Finals 2021 umbenannt.

Der Davis Cup hat 2019 eine bedeutende Veränderung im Modus erfahren. Eine Investmentfirma um Fußballprofi Gerard Pique sicherte sich die Rechte an dem Mannschaftswettbewerb und veränderte diesen von Grund auf.

Bis 2018 spielten die 16 Teams der Weltgruppe an vier über das Jahr verteilten Wochenenden in K.o.-Runden den Sieger aus. 2019 wurde der Davis Cup erstmals an einem Ort in einem komprimierten Zeitraum ausgetragen. Der Sieger einer Begegnung wird jetzt an einem Tag in zwei Einzeln und einem Doppel ermittelt.

© getty Eine Investmentfirma um Gerard Pique sicherte sich 2019 die Rechte am Davis Cup.

Tennis: Wo findet der Davis Cup 2021 statt?

2019 war mit Madrid eine Stadt Gastgeber der Davis Cup Finals. In diesem Jahr wird in drei Städten gespielt: Madrid, Turin und Innsbruck.

In jeder der drei Städte haben jeweils zwei Gruppen ihre Heimat. Deutschland spielt in der Gruppe F in Innsbruck gegen Serbien und Gastgeber Österreich. Mit welchem Team Deutschland antreten wird, steht noch nicht fest. Spitzenspieler Alexander Zverev hat aber bereits abgesagt.

In den sechs Gruppen zu je drei Mannschaften wird vom 25. bis 28. November im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Zwei Viertelfinalduelle finden am 1. und 2. Dezember in Madrid statt, jeweils eines in Turin (29. November) und Innsbruck (30. November). Das Halbfinale (3. und 4. Dezember) und das Finale (5. Dezember) werden in Madrid gespielt.

© getty Alexander Zverev spielt bei den Davis Cup Finals 2021 nicht für Deutschland.

Davis Cup 2021: Die Gruppen im Überblick

Gruppe Teilnehmer Ort A Spanien, Russland, Ecuador Madrid B Kanada, Kasachstan, Schweden Madrid C Frankreich, Großbritannien, Tschechien Innsbruck D Kroatien, Australien, Ungarn Turin E USA, Italien, Kolumbien Turin F Serbien, Deutschland, Österreich Innsbruck

Davis Cup: Sieger der vergangenen zehn Jahre