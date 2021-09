Marschiert Alexander Zverev weiter und übersteht auch das Viertelfinale bei den US Open? Das deutsche Tennis-Ass tritt gegen Lloyd Harris an. Hier gibt's das Match im Liveticker.

Alexander Zverev wird im Viertelfinale der US Open von Lloyd Harris herausgefordert. SPOX begleitet das Match im Kampf um das Halbfinale im Liveticker.

Alexander Zverev vs. Lloyd Harris: Viertelfinale bei den US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Zverev auf dem Weg bis hierhin Sam Querrey, Albert Ramos Jack Sock und Jann Sinner ausschaltete, kam Harris mit Siegen gegen Karen Khachanov, Ernesto Escobedo, Denis Shapovalov und Reilly Opelka in das Viertelfinale.

Vor Beginn: Alexander Zverev spielt bis dato tolle US Open. Im Viertelfinale steht der Hamburger nun Lloyd Harris gegenüber. Zwingt er auch den Südafrikaner in die Knie? Los geht es um ca. 19.15 Uhr. Schauplatz: das Arthur-Ashe-Stadion in New York City.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Alexander Zverev vs. Lloyd Harris: Viertelfinale bei den US Open heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Zverev und Harris ist live im Free-TV zu sehen. Übertragen wird einmal mehr Eurosport, das bei dem Tennis-Turnier schon von Anfang an mit von der Partie ist. Um genauer zu sein: Die Ausstrahlung des Matches findet auf Eurosport 1 statt.

Es lässt sich dann auch via Livestream verfolgen - dafür gibt es einmal den kostenpflichtigen Eurosport Player, Joyn+ und auch DAZN, das sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 angesichts einer Kooperation mit Eurosport bei sich auf der Plattform anbietet.

US Open, Viertelfinale: Die Herren-Matches des Tages im Überblick