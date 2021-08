US Open, Tag 2: Zverev und Struff greifen ins Geschehen ein

Bei den US Open steht der zweite Tag und damit der nächste Teil der ersten Runde auf dem Programm. Aus deutscher Sicht wird es spannend: Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind erstmals im Einsatz.

Zverev bekommt es mit dem US-Amerikaner Sam Querrey zu tun (18 Uhr im LIVETICKER), Struff muss gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden ran (20.15 Uhr im LIVETICKER).

Doch damit nicht genug: Nach dem erfolgreichen deutschen Auftakt am Montag kämpfen am Dienstag mit Oscar Otte, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer drei weitere DTB-Spieler um den Einzug in die zweite Runde.

US Open, Tag 2: Die wichtigsten Matches des Tages