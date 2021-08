Alexander Zverev spielt heute in der 1. Runde der US Open gegen Sam Querrey. Hier der Liveticker zur Partie.

Der Weltranglistenvierte Alexander Zverev trifft in der 1. Runde der US Open in New York auf den US-Amerikaner Sam Querrey. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

US Open 1. Runde Alexander Zverev Sam Querrey Satz 1 0 0 Satz 2 Satz 3

Alexander Zverev vs. Sam Querrey: 1. Runde bei den US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zverev geht als haushoher Favorit in die 1. Runde und hat laut einer deutschen Tennislegende auch die Chance, in den nächsten Wochen seinen ersten Grand Slam zu gewinnen. "Für mich ist da ein Knoten geplatzt", sagte Boris Becker am Freitag in einer Eurosport-Medienrunde bezüglich Zverevs Triumph bei den Olympischen Spielen. Laut des 53-Jährigen sei Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zwar noch immer der Topfavorit, "an zweiter Stelle kommt aber Sascha Zverev", sagte Becker.

Vor Beginn: Um 18 Uhr soll es losgehen, falls die vorgehenden Spiele sich nicht unerwartet verzögern. Da die deutsche Zeit den New Yorkern 6 Stunden voraus ist und das Match dort um 12 Uhr mittags anfängt, gehört es jedoch ohnehin zu den ersten Spielen des Tages.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Alexander Zverev vs. Sam Querrey in der 1. Runde der US Open!

Alexander Zverev vs. Sam Querrey: 1. Runde bei den US Open heute im TV und Livestream

Die US Open sind dieses Jahr dank Eurosport im Free-TV zu sehen, der Sportsender steigt um 17.45 Uhr in die Übertragung ein und zeigt Livebilder aus New York bis tief in die Nacht.

Über Eurosport 2 und die Eurosport-Livestreams ist noch mehr Tennis der US Open zu sehen, diese Angebote sind jedoch kostenpflichtig. DAZN-Kunden sind von diesen Kosten jedoch nicht betroffen, da sie Eurosport 1 und Eurosport als 24/7-Sender ohne zusätzliche Kosten abrufen können.

Das monatlich kündbare Abonnement auf DAZN kostet euch 14,99 Euro, mit dem Jahresabo beim Preis von 149,99 Euro spart ihr knapp zwei Monatsraten. In jedem Fall könnt Ihr das gesamte Angebot erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

