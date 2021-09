Angelique Kerber vs. Sloane Stephens: 3. Runde bei den US Open JETZT im Liveticker

Angelique Kerber trifft in der dritten Runde der US Open im Duell zweier ehemaliger Turniersiegerinnen auf Sloane Stephens. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

US Open 1. Runde Angelique Kerber Sloane Stephens Satz 1 1 1 Satz 2 Satz 3

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Angelique Kerber vs. Sloane Stephens: 1. Runde bei den US Open JETZT im Liveticker

1:1: Zum ersten mal wird es laut im Louis Armstrong Stadium, weil sich beide Spielerinnen eine starke Rallye liefern, die Stephens für sich entscheidet. Kerber zeigt sich aber bissig und setzt Stephens mit einem weiteren starken Rückhandschlag unter Druck - Breakball! 30:30.

1:1: Brutal starkes erstes Aufschlagspiel der deutschen Nummer eins. Ohne einen Punktverlust bringt sie alle ihre ersten Aufschläge ins Feld und gleicht zum 1:1 aus. Weiter so!

0:1: Und gleich im ersten Aufschlagspiel zeigt Stephens ihre Klasse und lässt Kerber laufen. Die leistet sich derweil erst einmal zwei unerzwungene Fehler und gibt das erste Spiel ab.

0:0: Auf geht's.. Sloane Stephens beginnt mit dem Service!

Angelique Kerber vs. Sloane Stephens: 1. Runde bei den US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kerber und Stephens haben den Platz betreten und spielen sich ein. Gleich geht es hier rund!

Vor Beginn: Beide Spielerinnen verbindet mit New York der Gewinn eines der bedeutendsten Titel ihrer Karriere. Kerber siegte 2016 bei den US Open, Stephens im Jahr darauf.

Vor Beginn: Einen Blick auf den direkten Vergleich können wir den Fans nicht ersparen. Da führt Sloane Stephens nämlich mit 5:1. Angie Kerbers einziger Sieg gegen die heute 28-jährige Amerikanerin stammt aus dem Jahr 2012! In den fünf anschließenden Spielen gewann Kerber keine Satz mehr.

Vor Beginn: Ein herzliches Willkommen! Angelique Kerber steht im Louis Armstrong Stadium im Drittrundenmatch der US-Amerikanerin Sloane Stephens gegenüber. Angepeilt ist der Beginn um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, tendenziell wird es aber etwas später losgehen.

Angelique Kerber vs. Sloane Stephens: 3. Runde bei den US Open heute live im TV und Livestream

Die dritte Runde des Turniers in New York seht Ihr heute ebenfalls im Free-TV bei Eurosport. Auf Eurosport 1 und Eurosport 2 die volle Dröhnung Tennis bis tief in die Nacht.

Der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig. Falls Ihr jedoch Kunden bei DAZN seid, müsst Ihr hingegen nichts mehr extra draufzahlen, um Eurosport im Livestream zu verfolgen. Eurosport 1 und Eurosport 2 gehören nämlich zum DAZN-Angebot und sind dementsprechend rund um die Uhr auf der Plattform vorfindbar. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die all dies ermöglicht.

Um DAZN abonnieren zu können, müsst Ihr für das Monatsabonnement 14,99 Euro hinblättern. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen, was im Vergleich zum Monatsabo um 29,89 Euro pro Jahr billiger ist.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

US Open, Tag 5: Die wichtigsten Matches des Tages