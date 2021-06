French Open: Zverev verliert irre Schlacht - Grieche Tsitsipas erster Finalist in Paris

Alexander Zverev hat seine erste Finalteilnahme bei den French Open verpasst. Der deutsche Topspieler unterlag am Freitag im Halbfinale dem Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6 (das Match im LIVETICKER zum Nachlesen) und ließ die Chance auf das zweite Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere nach den US Open 2020 aus.

Tsitsipas Gegner wird im Duell zwischen Rekordsieger Rafael Nadal und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (JETZT im LIVETICKER) ermittelt.

Alexander Zverev war nach dreieinhalb Stunden beherztem Kampf untröstlich. "Wenn mich die nächsten drei Tage jemand anspricht, gehe ich weg. Viel sprechen darüber werde ich wahrscheinlich nicht", sagte der deutsche Topspieler wenige Minuten, nachdem sein großer Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph bei den French Open erneut geplatzt war.

Der 24 Jahre alte Hamburger kassierte in einem echten Halbfinalkrimi bei den French Open eine bittere 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6-Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas und ließ die Chance auf sein zweites Major-Finale aus.

Zverev übte sich direkt danach in schonungsloser Selbstkritik. "Ich kann nicht gegen einen Top-Ten-Spieler die ersten beiden Sätze so spielen. Er ist jetzt im Finale, ich nicht", sagte der Weltranglistensechste: "Am Ende des Tages ist es meine Schuld."

Alexander Zverev: Der Top-Spieler-Fluch hält an

Statt Zverev, der bei den US Open 2020 den Titelgewinn nur knapp verpasste, steht nun Tsitsipas in seinem ersten Grand-Slam-Finale am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport und ServusTV). Der bis dato letzte deutsche Profi im Finale von Roland Garros bleibt Michael Stich, der 1996 das Endspiel gegen den Russen Jewgeni Kafelnikow verlor.

Für Zverev, den Weltranglistensechsten, setzte sich mit der schwer zu verdauenden Niederlage ein echter Fluch fort. Es bleibt dabei, dass er bei Grand Slams Top-10-Spieler nicht schlagen kann. Auch im zehnten Versuch klappte es nicht, und er verließ den Court Philippe-Chatrier bitter enttäuscht.

Tsitsipas dominierte die Anfangsphase mit seiner starken Vorhand. Die deutsche Nummer eins war lange zu passiv und musste den Durchgang folgerichtig nach 37 Minuten abhaken.

© getty Alexander Zverev lieferte Stefanos Tsitsipas im Halbfinale von Paris einen großen Kampf.

Zverev holt 0:2 auf und wehrt vier Matchbälle ab

Und das gelang Zverev. Während bei Tsitsipas etwas Spannung abfiel und die Fehlerzahl zunahm, schaltete er einen Gang hoch, aber schenkte dann einen 3:0-Vorsprung im zweiten Satz fahrlässig her. "Er muss riskanter spielen", sagte Becker: "Tsitsipas wird das Match nicht herschenken, das musst du dir in einem Halbfinale erarbeiten."

Zverevs Körpersprache verriet, wie sehr es in dem Aufschlaghünen arbeitete, wie verzweifelt er nach dem Rezept für eine Wende grübelte. Der enorm ehrgeizige Athlet, dem bei den US Open 2020 nur zwei Punkte zum Sieg fehlten, gab sich noch lange nicht auf. Er animierte das Publikum zur Unterstützung nach dem Spielgewinn zum 3:1 im dritten Satz, legte sich wenig später mit dem Schiedsrichter an - und schnappte sich den Durchgang mit neuer Energie.

Plötzlich spielte Zverev seine volle Power aus und glich nach Sätzen aus. Der finale Durchgang war dann Drama pur. Tsitsipas schaffte das Break zum 3:1 und vergab vier Matchbälle - ließ sich den Finaleinzug dann aber nicht mehr nehmen.

