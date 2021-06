Giganten-Duell im Halbfinale der French Open! Rafael Nadal trifft heute auf Novak Djokovic. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Bei den French Open kommt es zum Traum-Halbfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Kann Djokovic den Sandplatz-König auf dem Weg zu seinem 14. French-Open-Titel stoppen? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: French Open Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wohl keiner hat Tennis in den vergangenen zehn Jahren mehr geprägt als Nadal gegen Djokovic. Der Spanier und der Serbe haben sich in der Vergangenheit schon so manch epische Matches geliefert. Im Head-to-Head führt Djokovic denkbar knapp mit 29:28. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Giganten liegt noch nicht weit zurück. Im Finale des Master-Turniers von Rom setzte sich Nadal in drei Sätzen durch. Auch das Finale der vergangenen French Open ging an den Spanier. Wer setzt sich heute durch?

Vor Beginn: Das zweite Halbfinale der Herren bei den diesjährigen French Open wird nicht vor 17.30 Uhr auf dem Court Philippe Chatrier beginnen. Auch dann nicht, wenn das erste Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas (Beginn 14.50 Uhr) früher beendet ist.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spieles Rafael Nadal gegen Novak Djokovic

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: French Open Halbfinale heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt das Halbfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic live im Free-TV. Ebenso könnt Ihr bei Eurosport das Match auch im Livestream via Eurosport-Player oder joyn+ verfolgen.

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der Kooperation nämlich 24 Stunden täglich abrufbar.

Kunden zahlen aktuell noch 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr für das DAZN-Abonnement. Ab dem 6. Juli steigt der Preis für neue Kunden jedoch auf 14,99 Euro und 149,99 Euro.

