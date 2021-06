French Open: Herbert/Mahut gewinnen Doppel und sind Nachfolger von Krawietz/Mies

Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut sind die Nachfolger des deutschen Erfolgsduos Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln).

Die Franzosen haben bei den French Open den Doppel-Wettbewerb gewonnen, den Krawietz/Mies in den beiden Vorjahren für sich entschieden hatten. Krawietz hatte in diesem Jahr ohne am Knie operierten Mies antreten müssen und war mit Horia Tecau (Rumänien) im Viertelfinale gescheitert.

Herbert/Mahut schlugen im Finale am Sonntag die Kasachen Andrej Golubew/Alexander Bublik 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 und sicherten sich damit zum zweiten Mal nach 2018 den Titel in Roland Garros. "Wir hatten ein unglaubliches Turnier", sagte Herbert, der im Halbfinale gegen die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah drei Matchbälle abwehren mussten.

Herbert und Mahut haben in ihrer gemeinsamen Doppel-Karriere alle Grand Slams gewonnen. 2015 holten sie den Titel bei den US Open, 2016 in Wimbledon und 2019 bei den Australian Open.