Wimbledon, Tag 1: Djokovic, Koepfer und Kohlschreiber im Einsatz

Am ersten Tag von Wimbledon ist unter anderem Titelverteidiger und Topfavorit Novak Djokovic im Einsatz (ab 14.30 Uhr) im Liveticker. Aus deutscher Sicht starten unter anderem Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber und Laura Siegemund ins Turnier - und auch Local Hero Andy Murray darf auf dem Centre Court ran. Der Start am Montag wird aber direkt durch das Wetter beeinflusst.

Der Tennis-Klassiker in Wimbledon ist zurück - und mit ihm auch die schon traditionellen Verzögerungen durch das typisch britische Wetter. Nach zweijähriger Pause musste der Spielbeginn beim Turnierauftakt am Montag mehrfach verschoben werden, da aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in London das Sicherheitsrisiko auf den rutschigen Rasenplätzen im Außenbereich zu groß war. Stand jetzt sollen die Matches um 14 Uhr starten.

Im vergangenen Jahr war das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon wegen der Corona-Pandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgefallen.

Mit dem Selbstvertrauen eines French-Open-Halbfinalisten geht Alexander Zverev in Wimbledon an den Start. Trotzdem stapelt der Hamburger tief und gibt sich nur Außenseiterchancen.

Wimbledon: Die Top-Matches des 1. Tages im Überblick

Herren

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Dominik Koepfer (GER) Reilly Opelka (USA/27) ca. 14 Uhr im Liveticker Novak Djokovic (SRB/1) Jack Draper (GBR) 14.30 Uhr im Liveticker Philipp Kohlschreiber (GER) Denis Shapovalov (CAN/10) ca. 16.30 Uhr im Liveticker Andy Murray (GBR) Nikoloz Basilashvili (GEO/24) ca. 17.45 Uhr im Liveticker Andrey Rublev (RUS/5) Federico Delbonis (ARG) Roberto Bautista Agut (ESP/8) John Millman (AUS) Daniel Masur (GER) Soonwoo Kwon (KOR) Oskar Otte (GER) Arthur Rinderknech (FRA) Yannick Hanfmann (GER) Jan Vesely (CZE)

Damen

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Petra Kvitova (CZE/10) Sloane Stephens (USA) Aryna Sabalenka (BLR/2) Monica Niculesco (ROU) Iga Swiatek (POL/7) Su-Wei Hsieh (TPE) Garbine Muguruza (ESP/11) Fiona Ferro (FRA) Sofia Kenin (USA/4) Xinyu Wang (CHN) Karolina Pliskova (CZE/8) Tamara Zidansek (SLO) Laura Siegemund (GER) Ekaterina Alexandrova (RUS) Mona Barthel (GER) Lin Zhu (CHN)

Wimbledon: Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung

MÄNNER

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Tallon Griekspoor (Niederlande)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 10)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Reilly Opelka (USA/Nr. 27)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jiry Vesely (Tschechien)

Daniel Masur (Bückeburg) - Soonwoo Kwon (Südkorea)

Oskar Otte (Köln) - Arthur Rinderknech (Frankreich)

FRAUEN

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 25) - Nina Stojanovic (Serbien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Ekaterina Alexandrova (Russland/Nr. 32)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jasmine Paolini (Italien)

Mona Barthel (Neumünster) - Zhu Lin (China)

Wimbledon 2021: Die letzten Sieger der letzten zehn Jahre

Im vergangenen Jahr fiel Wimbledon aufgrund der Coronapandemie aus. Die beiden Turniere zuvor gewann der amtierende French-Open-Sieger Novak Djokovic.

Bei den Frauen siegte 2019 Simona Halep, die in diesem Jahr verletzt passen musste. 2018 hatte sich Angelique Kerber gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen können.