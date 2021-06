Tennis - Rasenturnier in Halle: Termine, Spielplan, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

In Halle findet eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon statt. Wir verraten Euch, wann das Rasenturnier genau ist, welche Spieler dabei sind und wo Ihr es live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Noventi Open, Rasenturnier in Halle: Datum, Termine, Zeitplan

Nur einen Tag nach dem Finale der French Open beginnt am Montag, 14. Juni, eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon.

Im westfälischen Halle finden die "Noventi Open" bis kommenden Sonntag, 20. Juni, statt. An diesem Tag wird im Finale der Turniersieger ermittelt. Am Samstag, 19. Juni, steigt das Halbfinale. An diesem Wochenende spielen 24 Spieler in der Qualifikation um sechs noch offene Plätze im Einzel-Hauptfeld.

Gespielt wird auf Rasen in der OWL-Arena. Der Center Court fasst 11.500 Zuschauer. Von Montag, 14. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, dürfen täglich bis zu 500 Zuschauer auf die Anlage.

Noventi Open, Rasenturnier in Halle: Spieler, Modus, Preisgeld

Im Einzel kämpfen 32 Spieler um den Sieg beim Turnier der ATP Tour 500, nach den Grand-Slam- und Masters-Turnieren die dritthöchste Kategorie auf der Tour. Der Sieger erhält 500 Punkte für die Weltrangliste, der Finalist noch 300. Die Verlierer der 1. Runde fahren ohne Punkte nach Hause.

Auf den Turniersieger wartet ein Scheck über 113.785 Euro. Wer in der 1. Runde verliert, darf sich noch über ein Preisgeld in Höhe von 14.650 Euro als Trostpflaster freuen.

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Spitzenspieler in Halle am Start. In der Meldeliste der ATP stehen mit Daniil Medvedev (Russland), Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Alexander Zverev, Andrey Rublev (Russland) und Rasen-König Roger Federer (Schweiz) fünf Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste.

Aus deutscher Sicht sind über ihre Weltranglistenplatzierung neben Zverev auch Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer in Halle am Start. Eine Wildcard haben Philipp Kohlschreiber und Daniel Altmaier erhalten.

In allen Runden entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen über das Weiterkommen. Außerdem kommt die Tiebreak-Regel zum Einsatz.

Noventi Open: Die gesetzten Spieler im Überblick

Weltranglistenplatz Spieler Nation 2 Daniil Medvedev Russland 5 Stefanos Tsitsipas Griechenland 6 Alexander Zverev Deutschland 7 Andrey Rublev Russland 8 Roger Federer Schweiz 11 Roberto Batista Agut Spanien 13 David Goffin Belgien 15 Gael Monfils Frankreich

Noventi Open: Rasenturnier in Halle live im TV und Livestream

Die Noventi Open werden von Montag, 14. Juni, bis Sonntag, 20. Juni täglich live bei Eurosport im Free-TV und im Livestream übertragen. An den ersten fünf Turniertagen geht der Sportsender sogar jeweils ab 11 Uhr auf Sendung und zeigt mehrere Stunden Rasentennis der Extraklasse live.

Über den Eurosport-Player könnt Ihr die Spiele aus Halle auch im Livestream verfolgen - das ist allerdings kostenpflichtig.

An den beiden Finaltagen berichtet zudem auch das ZDF live aus Halle. Am Samstag, 19. Juni, das 1. Halbfinale ab 12.05 Uhr und am Sonntag, 20. Juni, das Finale ab 14.10 Uhr. An beiden Tagen bietet das ZDF auch eine kostenlosen Livestream an. Dort seht Ihr am Samstag auch das 2. Halbfinale.

Dank einer Kooperation mit Eurosport hat zudem DAZN das Rasenturnier in Halle im Programm. Der Streamingdienst speist die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 permanent auf seiner Plattform ein und gibt Euch so die Möglichkeit, live bei den Spielen in Halle dabei zu sein.

Für Neukunden gibt es den ersten Monat bei DAZN sogar kostenfrei, enthalten ist der Zugriff auf sämtliche Livestreams, Highlights und Shows auf der Plattform.

Sichere Dir hier den Gratismonat von DAZN und verfolge die French Open live im Eurosport-Channel!

Nach Ablauf des Testmonats habt Ihr die Wahl, entweder für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich am Ball zu bleiben oder ohne weitere Kosten zu kündigen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

© getty Florian Mayer (r.) besiegte 2016 in einem rein deutschen Finale Alexander Zverev.

Noventi Open, Rasenturnier in Halle: Die Sieger der vergangenen Jahre

Das rasenturnier in Halle findet seid 1993 statt, bis 2018 unter dem Namen "Gerry Weber Open". Im vergangenen Jahr fiel das Turnier der weltweiten Corona-Pandemie zum Opfer. Rekordsieger ist Roger Federer mit zehn Erfolgen.