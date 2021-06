Zweiter Achtelfinaltag bei den French Open! Im Einsatz sind unter anderem der Deutsche Jan-Lennard Struff sowie die Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic. SPOX gibt Euch einen Überblick über alle Duelle und erklärt, wo diese im TV und Livestream zu sehen sind.

French Open: Achtelfinale mit Jan-Lennard Struff, Rafael Nadal, Novak Djokovic heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Wer sind die nächsten Tennis-Asse, die sich bei den French Open ein Ticket für das Viertelfinale sichern? Nachdem das Achtelfinale am Sonntag eröffnet wurde, finden am heutigen Montag, den 7. Juni die Begegnungen statt - allerdings nur drei und nicht vier, da Roger Federer nach dem knappen Erfolg gegen Dominik Koepfer sein Turnier-Aus bekanntgab und der Italiener Matteo Berrettini daher kampflos in die nächste Runde einzieht.

Aus deutscher Sicht lohnt sich ein Blick auf Jan-Lennard Struff, der ab 12.15 Uhr gegen den Argentinier Diego Schwartzman ran muss. Ansonsten sind die Superstars Novak Djokovic und Rafael Nadal im Einsatz - allerdings nicht gegeneinander.

Bei den Damen, bei denen es keine deutsche Beteiligung mehr gibt, stehen heute wie gewohnt vier Matches an - unter anderem mit Sofia Kenin (USA) und Iga Swiatek (Polen).

French Open, Achtelfinale: Matches an Tag 9

Damen:

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Mo., 7. Juni 11.00 Uhr Sloane Stephens Barbora Krejcikova Mo., 7. Juni 12.00 Uhr Ons Jabeur Cori Gauff Mo., 7. Juni 14.15 Uhr Sofia Kenin Maria Sakkari Mo., 7. Juni 21.00 Uhr Marta Kostyuk Iga Swiatek

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Mo., 7. Juni 12.15 Uhr Diego Schwartzman Jan-Lennard Struff Mo., 7. Juni 13.15 Uhr Novak Djokovic Lorenzo Musetti Mo., 7. Juni 16.00 Uhr Rafael Nadal Jannik Sinner

French Open: Achtelfinale mit Jan-Lennard Struff, Rafael Nadal und Novak Djokovic heute live im TV und Livestream

Auch heute heißt es wieder: Eurosport einschalten, wenn Ihr die French Open live erleben wollt! Ihr bekommt das Turnier somit weiterhin im Free-TV zu sehen - sowohl auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2.

Eurosport 1 ist von 10.55 Uhr bis 18 Uhr sowie ab 21 Uhr live auf Sendung, Eurosport 2 von 12 Uhr bis 18 Uhr.

Weil Eurosport mit DAZN kooperiert, sind die Spiele auch bei dem Streamingdienst live zu verfolgen. DAZN strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich bei sich auf der Plattform aus.

Ein Abonnement bei dem Streamingdienst kostet Euch pro Monat 11,99 Euro. Oder aber Ihr entscheidet Euch gleich für ein Jahresabo, dessen Preis 119,99 Euro beträgt. So spart Ihr im Vergleich knapp 24 Euro, wenn Ihr die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hochrechnet.

Wichtiger Hinweis: Seid Ihr bis dato noch keine Kunden gewesen, dürft Ihr das ganze DAZN-Portfolio erst einmal 30 Tage lang testen. Nach dem Probemonat entscheidet Ihr, ob es mit einem kostenpflichtigen Abo weitergehen soll oder nicht.

Live zu sehen gibt es bei DAZN neben Tennis beispielsweise auch jede Menge Fußball: Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 - all das mit den namhaftesten Top-Stars und noch ein wenig mehr bekommt Ihr bei DAZN geboten. Zudem könnt Ihr bei dem Streaminganbieter US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Handball, Boxen, Darts, Rugby, MMA und weiteres live verfolgen.

Den 9. Tag der French Open live auf DAZN sehen. Jetzt Gratismonat sichern!

Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust: Rafa in eigener Liga © getty 1/19 Rafael Nadal greift bei den French Open nach seinem 14. Titel. Zudem könnte er zum 5. Mal ein Grand-Slam-Turnier ohne Satzverlust gewinnen. SPOX zeigt alle Sieger bei den Herren, die bei einem Major keinen einzigen Satz abgaben. © getty 2/19 Bei den Damen gab es dieses Kunststück übrigens schon stolze 91-mal, zuletzt bei den French Open 2020 von Iga Swiatek. Steffi Graf gewann fünf Grand Slams ohne Satzverlust, Serena Williams sogar sechs. © imago 3/19 Don Budge (l., 13.6.1915 - 26.01.2000) gewann sechs Grand-Slam-Titel. 1938 gewann er sowohl die Australian Open und Wimbledon ohne Satzverlust. Mit seinen Erfolgen in Paris und bei den US Open komplettierte er als erster überhaupt den Grand Slam. © imago 4/19 John Bromwich (14.11.1918 - 21.10.1999) - Der Australier holte sich sein Heimturnier 1939, ohne einen einzigen Satz abzugeben. © imago 5/19 Tony Trabert (16.08.1930 - 03.02.2021) holte fünf Grand-Slam-Titel seinerzeit, Wimbledon 1955 gewann der US-Amerikaner ohne Satzverlust. Außerdem gab er 1953 und 1955 bei den US National Championships - später US Open - ohne einen Satz abzugeben. © imago 6/19 Neale Fraser (*03.10.1933) - Der Australier scheiterte in seiner Geburtsstadt Melbourne dreimal im Finale. Die US Open 1960 gewann er dafür ohne Satzverlust. © imago 7/19 Chuck McKinley (05.01.1941 - 10.08.1986) - Der US-Amerikaner triumphierte 1963 in Wimbledon ohne Satzverlust. Die US Open gewann er gar dreimal in Folge. Im Alter von nur 45 Jahren erlag er einem Hirntumor. © getty 8/19 Roy Emerson (*03.11.1936) - Der Australier spielte das Turnier seines Lebens 1964 in Australien. Mit insgesamt 12 Grand-Slam-Titeln wird er nur von Roger Federer (20), Rafael Nadal (20), Novak Djokovic (18) und Pete Sampras (14) übertroffen. © getty 9/19 Ken Rosewall (*02.11.1934) - Der Australier gewann 8 Einzeltitel bei Grand-Slam-Turnieren, die Australian Open 1971 ohne Satzverlust. © getty 10/19 Ilie Nastase (*19.07.1946) - Der rumänische Tausendsassa gewann die French Open 1973 ohne Satzverlust (6:3, 6:3, 6:0 im Finale gegen Niki Pilic). Die US Open hatte er bereits ein Jahr zuvor für sich entschieden. © getty 11/19 Björn Borg (*06.06.1956) - Seinen ersten von fünf (!) Wimbledon-Siegen in Folge holte sich der Schwede ohne Satzverlust. Er war zu seiner Zeit eine Klasse für sich. © getty 12/19 In Paris triumphierte Borg sogar sechs Mal. 1978 verlor er dabei überhaupt keinen Satz und gab in sieben Matches insgesamt nur 32 Spiele ab. Im Finale etwa hieß es 6:1, 6:1, 6:3 gegen Guillermo Vilas. © getty 13/19 1980 wiederholte Borg das Kunststück in Paris. Im Endspiel deklassierte er Vitas Gerulaitis aus den USA. Er ist einer von nur zwei Spielern, die in der Open Era mindestens drei Grand-Slam-Turniere ohne Satzverlust gewannen. Der andere kommt bald ... © getty 14/19 Roger Federer (*08.08.1981) ist es nicht. Der Schweizer, seines Zeichens geteilter Rekord-Grand-Slam-Sieger mit 20 Titeln, blieb 2007 in Melbourne ohne Satzverlust. Im Finale besiegte er damals Fernando Gonzalez mit 7:6, 6:4 und 6:4. © getty 15/19 Der Rekordsieger ohne Satzverlust ist Rafael Nadal (*03.06.1986). Der Spanier holte 2008 den Titel in Paris ohne Satzverlust. Federer sah im Finale kein Land und ging 1:6, 3:6, 0:6 unter. © getty 16/19 2010 spielte Nadal erneut alles an die Wand. Der Schwede Robin Söderling, der Nadal im Jahr zuvor eine seiner beiden Paris-Pleiten überhaupt beigebracht hatte, war sein Opfer im Finale (6:4, 6:2, 6:4). © getty 17/19 2017 stand unter der Überschrift "La Decima". Nadal schrieb mit seinem 10. Titel in Paris Tennis-Geschichte und zog nebenbei mit seinem dritten Triumph ohne Satzverlust mit Björn Borg gleich. Stan Wawrinka verlor im Endspiel 2:6, 3:6 und 1:6. © getty 18/19 2017 gewann Federer seinen zweiten Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust auf dem heiligen Rasen von Wimbledon - im stolzen Alter von 35 Jahren. Im Finale war Marin Cilic chancenlos (3:6, 1:6 und 4:6). © getty 19/19 2020 gelang es Nadal zum vierten Mal, die Konkurrenz bei Roland Garros zu deklassieren. Novak Djokovic sollte ihn eigentlich im Finale so richtig fordern - war dann aber beim 0:6, 2:6 und 5:7 letztlich chancenlos.

French Open: Achtelfinale heute im Liveticker

Die Achtelfinals der French Open könnt Ihr auch via Liveticker verfolgen. SPOX hält Euch während der Matches auf dem Laufenden.

French Open 2021, Terminplan: Die verbleibenden Sessions im Überblick