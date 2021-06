French Open: Achtelfinale mit Alexander Zverev heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Bei den French Open stehen die ersten Achtelfinalduelle an. SPOX sagt, welche Begegnungen heute ausgetragen werden, wann sie stattfinden und wo sie im TV und Livestream zu sehen sind.

Die French Open gehen langsam aber sicher in die heiße Phase über. Am heutigen Sonntag, den 6. Juni werden nämlich die ersten Matches im Achtelfinale ausgetragen - auch mit deutscher Beteiligung: Alexander Zverev steht dem Japaner Kei Nishikori im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers gegenüber.

Ebenso sind heute die Damen, bei denen Deutschland nicht mehr vertreten ist, in der Runde der letzten 16 an der Reihe. Unter anderem spielt dort Serena Williams.

French Open, Achtelfinale: Matches an Tag 8

Damen:

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 So., 6. Juni 11.00 Uhr Tamara Zidansek Sorana Cirstea So., 6. Juni 12.00 Uhr Victoria Azarenka Anastasia Pavlyuchenkova So., 6. Juni 12.15 Uhr Marketa Vondrousova Paula Badosa So., 6. Juni 17.45 Uhr Serena Williams Elena Rybakina

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 So., 6. Juni 13.00 Uhr Cristian Garin Daniil Medvedev So., 6. Juni 14.00 Uhr Stefanos Tsitsipas Pablo Carreno Busta So., 6. Juni 15.30 Uhr Alejandro Davidovich Fokina Federico Delbonis So., 6. Juni 21.00 Uhr Alexander Zverev Kei Nishikori

French Open: Achtelfinale mit Alexander Zverev heute live im TV und Livestream

Auch heute wieder könnt Ihr bei Eurosport einschalten, um die French Open zu verfolgen. Auf Eurosport 1 seht Ihr Tennis von 10.55 Uhr bis 18 Uhr und ab 21 Uhr live, auf Eurosport 2 läuft das Turnier zwischen 15.10 und 18 Uhr live.

Im Livestream bekommt Ihr die Partien mit der Nutzung des Eurosport-Player zu sehen, jedoch ist dieser kostenpflichtig.

Wusstet Ihr schon, dass Ihr die French Open dadurch auch bei DAZN live sehen könnt? Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und strahlt das Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 daher auch bei sich auf der Plattform aus. DAZN könnt Ihr dann ebenso wie den Eurosport-Player auch via PC, Handy oder sonstigen Endgeräten streamen.

French Open: Achtelfinale heute im Liveticker

Wer setzt sich im Achtelfinale durch? Wer schlägt wen? Antworten auf diese Fragen bekommt Ihr auch, wenn Ihr Euch in die Liveticker von SPOX klickt. Dort werdet Ihr jeweils nichts verpassen.

