Wer zeigt / überträgt die French Open 2021 live im Free-TV und Livestream? Hier bekommt Ihr die Antwort!

French Open 2021: Termine, Ort, Jubiläum

Bald ist es so weit, die French Open 2021 starten. Los geht's am Sonntag, den 30. Mai. Gespielt wird genau zwei Wochen lang, die kleine gelbe Kugel fliegt im Stade Roland Garros also bis zum 13. Juni.

In diesem Jahr wird eine ganz besondere Ausgabe der berühmten French Open gefeiert: 2021 wird das Turnier zum 125. Mal ausgetragen. An den Start gehen im Einzel jeweils 128 Frauen und Männer.

Wer zeigt / überträgt French Open 2021 live im Free-TV und Livestream?

Die Möglichkeiten, die French Open live zu sehen, sind in diesem Jahr vielfältig. Auch eine Übertragung im Free-TV wird stattfinden.

Wer zeigt / überträgt French Open 2021 live im Free-TV?

Im kostenfrei empfangbaren TV seid Ihr in diesem Jahr bei Eurosport dabei. Der Sportsender zeigt Euch sämtliche Spiele live.

Zudem hat sich der österreichische Sender ServusTV die Übertragungsrechte an einigen Spielen, unter anderem den beiden Einzel-Finals, gesichert und zeigt diese parallel zur Eurosport-Übertragung. Empfangbar ist ServusTV auch in Deutschland, wie es geht, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt French Open 2021 live im Livestream

Sowohl Eurosport als auch ServusTV bieten Livestreams ihren Übertragungen an. Während der Stream von Eurosport kostenpflichtig ist, bietet ServusTV einen kostenlosen Stream an.

Dank einer Kooperation mit Eurosport hat zudem DAZN die French Open im Programm. Der Streamingdienst speist die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 permanent auf seiner Plattform ein und gibt Euch so die Möglichkeit, live bei den Spielen in Roland Garros dabei zu sein.

Für Neukunden gibt es den ersten Monat bei DAZN sogar kostenfrei, enthalten ist der Zugriff auf sämtliche Livestreams, Highlights und Shows auf der Plattform.

Nach Ablauf des Testmonats habt Ihr die Wahl, entweder für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich am Ball zu bleiben oder ohne weitere Kosten zu kündigen.

French Open: Terminplan, Runden