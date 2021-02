Australian Open heute live: Tag 8 im TV, Livestream und Liveticker

Die Australian Open gehen in die heiße Phase. Heute Nacht werden die letzten Viertelfinalisten ermittelt. Unter anderem sind Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Ashleigh Barty im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den 8. Turniertag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Australian Open, Tag 8: Die heutigen Matches im Überblick:

In Melbourne finden in der Nacht von Sonntag auf Montag bei den Herren und bei den Damen die letzten Achtelfinalbegegnungen statt.

Rafael Nadal, der im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat, spielt um 5 Uhr gegen den heißblütigen Italiener Fabio Fognini. Der russische Mitfavorit Daniil Medvedev bekommt es um 2.30 Uhr mit Mackenzie McDonald aus den USA zu tun. Auch Local Hero Ashleigh Barty greift zum Schläger. Die Weltranglistenerste kämpft gegen um 9 Uhr gegen Shelby Rogers (USA) um den Einzug ins Viertelfinale.

Australian Open, Tag 8: Der Zeitplan

Herren

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 02.30 Uhr Mackenzie McDonald Daniil Medvedev (4) 04.30 Uhr Andrei Rublev (7) Caspar Ruud (24) 05 Uhr Fabio Fognini (16) Rafael Nadal (2) 10.15 Uhr Stefanos Tsitsipas (5) Matteo Berrettini (9)

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 01 Uhr Jessica Pegula Elina Svitolina (5) 02.15 Uhr Donna Vekic (28) Jennifer Brady (22) 08 Uhr Elise Mertens (18) Karolina Muchova (25) 09 Uhr Ashleigh Barty (1) Shelby Rogers

Australian Open heute live: Tag 8 im TV und Livestream

Auch Tag acht der Australian Open könnt Ihr live und in voller Länge im Eurosport-Player bei DAZN verfolgen. Da die beiden Sportanbieter eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind, bietet DAZN die Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) 24 Stunden am Tag auf der Plattform an. Die Übertragung startet auch heute wieder um 1 Uhr.

Australian Open heute im Liveticker

Ihr könnt bei den Australian Open nicht im Livestream dabei sein? Kein Problem - bei SPOX werden die jeweiligen Topspiele des Tages im Liveticker angeboten.

Hier geht es zu unserer Liveticker-Übersicht.

Australian Open: Zeitplan im Überblick