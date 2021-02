In der zweiten Runde der Australian Open wird Alexander Zverev heute von dem US-Amerikaner Maxime Cressy herausgefordert. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Australian Open: Alexander Zverev vs. Maxime Cressy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

In der ersten Runde hatte Zverev mit Marcos Giron bereits einen anderen US-Amerikaner geschlagen - und zwar mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2. Cressy wiederum setzte sich mit 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Japaner Yiuchi Sugita durch.

Vor Beginn:

Wann genau es losgeht, ist noch nicht ganz klar und hängt davon ab, wie lange die zuvor angesetzte Damen-Partie zwischen Caroline Garcia und Naomi Osaka dauert. Dieses Match beginnt um 9 Uhr deutscher Zeit. Der 23 Jahre alte Deutsche tritt in der Rod Laver Arena im Melbourne Park gegen Cressy an. Gegen 11 Uhr könnte es so weit sein.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Australian-Open-Begegnung zwischen Alexander Zverev und Maxime Cressy!

Australian Open: Alexander Zverev vs. Maxime Cressy heute im Liveticker - Vor Beginn

Das Match zwischen Alexander Zverev und Maxime Cressy seht Ihr heute bei Eurosport 1 - und somit auch im Livestream auf DAZN. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport und strahlt die beiden Eurosport-Kanäle auch auf seiner Plattform aus.

Noch kein DAZN-Kunde? Jetzt zügig eine Mitgliedschaft abschließen. Entweder zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro, um Euch gleich einen Zugang für zwölf Monate zu sichern.