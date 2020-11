ATP-Finals mit Thiem und Nadal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die ATP Finals sind in vollem Gange, heute werden die ersten Halbfinalteilnehmer ermittelt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr bei den Matches von Thiem und Nadal heute live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt.

ATP-Finals 2020: Welche Spiele stehen heute an?

Wie an den Tagen zuvor finden auch heute (19. November) jeweils zwei Einzel- und Doppelmatches statt. Den Auftakt machen die Doppel Koolhof/Mektic und Melo/Kubot um 13 Uhr. Danach trifft der noch ungeschlagene Österreicher Dominic Thiem auf Andrey Rublev.

Im zweiten Doppel-Match ist dann das deutsche Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Salisbury und Ram gefordert. Am Abend treffen zum Abschluss des Tages Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas aufeinander. Dann stehen auch die ersten beiden Halbfinalteilnehmer bei den diesjährigen ATP-Finals fest.

Uhrzeit Spieler Spieler Konkurrenz 13 Uhr Wesley Koolhof / Nikola Mektic Marcelo Melo / Lukasz Kubot Doppel nicht vor 15 Uhr Dominic Thiem Andrey Rublev Einzel 19 Uhr Rajeev Ram / Joe Salisbury Kevin Krawietz / Andreas Mies Doppel nicht vor 21 Uhr Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas Einzel

© GEPA

ATP-Finals 2020 heute live im TV und Livestream

Wer die ATP Finals heute live und in voller Länge sehen möchte, wird bei Sky fündig. Der Pay-TV-Anbieter zeigt alle Matches von heute sowohl im TV als auch im Livestream. Die Übertragung der Partien läuft dabei auf dem Sender Sky Sport 1 HD.

Auf den Livestream von Sky können Abonnement via Sky Go zugreifen. Eine Alternative bietet Sky Ticket. So können auch Nicht-Abonnenten bei den ATP-Finals live dabei sein.

Auf der Streamingplattform Tennis TV könnt Ihr ebenfalls die Live-Übertragungen zu den ATP-Finals verfolgen. Wie Sky ist allerdings auch Tennis TV kostenpflichtig.

ATP Finals 2020: Die aktuellen Einzel-Tabellen

Gruppe Tokyo 1970:

Daniil Medvedev hat sich im zweiten Spiel überraschend deutlich gegen Novak Djokovic durchgesetzt und steht im Halbfinale. Nun kommt es zum Showdown zwischen Djokovic und Alexander Zverev um Platz zwei. Der Deutsche darf nach seinem Sieg gegen Diego Schwartzman weiter auf das Weiterkommen hoffen.

Pos. Spieler Matches Sätze Spiele 1 Daniil Medvedev 2:0 4:0 24:13 2 Novak Djokovic 1:1 2:2 18:17 3 Alexander Zverev 1:1 2:3 23:24 4 Diego Schwartzman 0:2 1:4 17:28

Gruppe London 2020:

Im Spitzenspiel am Dienstag setzte sich Dominic Thiem in zwei Sätzen mit 7:6 und 7:6 gegen Rafael Nadal durch. Der Österreicher ist somit nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen und steht an der Spitze der Gruppe London 2020. Sein heutiger Gegner Andrey Rublev ist noch sieglos.