French Open mit Alexander Zverev, Rafael Nadal und Dominic Thiem heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit Alexander Zverev, Rafael Nadal und Dominic Thiem absolvieren heute drei Topspieler ihre Achtelfinal-Partien bei den French Open. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die French Open über den Eurosport-Channel umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

French Open: Wann beginnen heute die Spiele?

Insgesamt 20 Turniertage stehen bei den diesjährigen French Open auf dem Programm. Heute geht es bereits in den 13. Tag. Die erste Hälfte der Achtelfinal-Partien werden heute in Roland Garros in Paris absolviert.

Los geht es um 11 Uhr mit den ersten Spielen des Tages. Für Deutschlands große Hoffnung Alexander Zverecv steht das Duell mit dem Südtiroler Youngster Jannik Sinner an. "Körperlich muss Sinner wohl noch zulegen, aber was das Tennis angeht, ist er absolut großartig. Ich freue mich auf das erste Match gegen ihn", sagte Zverev.

© imago images / Paul Zimmer

French Open heute live im TV und Livestream

Livebilder der French Open gibt es in diesem Jahr bei Eurosport. Der Free-TV-Sender berichtet täglich und zeigt zahlreiche Spiele der Roland Garros live. Auch einen Livestream stellt Eurosport zur Verfügung, der allerdings kostenpflichtig (hier geht es dafür entlang) ist.

Schon gewusst? Auch als DAZN-Kunde habt Ihr Zugriff auf die Übertragungen von Eurosport. Eine Kooperation zwischen den Sendern ermöglicht es Euch, die French Open über die Plattform des Streamingdienstes im Eurosport-Channel zu sehen. Und das ohne Extrakosten! Gleiches gilt unter anderem für den Giro d'Italia, der seit gestern fast täglich stattfindet.

Das DAZN-Abo enthält aber noch wesentlich mehr. Neben Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, French Open, LaLiga und anderen Fußballwettbewerben hat DAZN unter anderem Basketball, American Football, MMA, Boxen, Motorsport und Eishockey im Programm. Das DAZN-Abo ist für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr erhältlich. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN .

French Open heute im Liveticker verfolgen

SPOX begleitet wie in jeden Jahr die wichtigsten Spiele der French Open auch im Liveticker.

Hier geht es zur Tagesübersicht. Dort könnt Ihr Euch die jeweiligen Liveticker rauspicken.

French Open: Die Spiele des Tages

Uhrzeit Duell Herren 15.30 Uhr Gaston vs. Thiem 12.15 Uhr Korda vs. Nadal 14.15 Uhr Sonego vs. Schwartzman 12.15 Uhr Zverev vs. Sinner Damen 11 Uhr Halep vs. Swiatek 12.20 Uhr Podoroska vs. Krejcikova 14.15 Uhr Switolina vs. Garcia 11 Uhr Trevisan vs. Bertens

French Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden in diesem Jahr 38 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet, 2019 waren es noch 42,661 Millionen Euro.