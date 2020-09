Hamburg: Koepfer und Hanfmann im Achtelfinale, Kohlschreiber raus

Yannick Hanfmann hatte überraschend wenig Probleme, Dominik Koepfer brauchte eine gute Ausdauer: Die beiden deutschen Tennisprofis sind beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum ins Achtelfinale eingezogen. Philipp Kohlschreiber schied dagegen aus.

Der 28 Jahre alte Karlsruher Hanfmann machte mit einem 6:4, 6:3 gegen den an Nummer drei gesetzten Franzosen Gael Monfils den Anfang, kurz später folgte der in Furtwangen geborene Koepfer mit einem 7:6 (7:0), 4:6, 6:1-Sieg über den Japaner Yoshihito Nishioka. Kohlschreiber musste sich nach einem kämpferischem Auftritt dem favorisierten Italiener Fabio Fognini (Nr. 6) mit 6:4, 1:6, 5:7 beugen.

Hanfmann trifft nun auf den Chilenen Cristian Garin, auf Koepfer wartet die schwierige Aufgabe gegen den an Position vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Für Hanfmann war es gegen Monfils (ATP-9.) der erste Erfolg über einen Spieler aus der Top 10 der Weltrangliste, Koepfer knüpfte an seine starke Form aus Rom an. Bei dem Masters war der 26-Jährige erst im Viertelfinale am Weltranglistenersten Novak Djokovic gescheitert.