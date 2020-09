French Open 2020 heute live: Kerber und Co. live im TV und Livestream

Am heutigen Montag geht's bei den French Open in Paris so richtig zur Sache. Die erste Runde in der Einzelkonkurrenz der Damen und Herren steht an, unter anderem mit Angelique Kerber. Wir geben Euch alle Infos zum Grand-Slam-Turnier.

Du willst die French Open live bei Eurosport via DAZN sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

French Open heute live: Kerber in Runde eins gegen Juvan

Für die deutsche Nummer Eins Angelique Kerber starten heute die French Open in Paris. In der ersten Runde geht es gegen die Slowenin Kaja Juvab, die derzeit auf dem 102. Platz der Damen-Weltrangliste steht.

Für Kerber ist dies eine machbare Aufgabe, obwohl sie in diesem Jahr erst sieben Matches gewinnen konnte. Auch das Vorbereitungsturnier in Rom auf Sand lief für die ehemalige Wimbledon-Siegerin schlecht, schon in Runde eins war bei dee BNL Open Schluss.

Wann genau die Partie startet, wird wie immer erst am Morgen des Tages bekanntgegeben.

French Open heute live: Der Sandplatzkönig ist an der Reihe

In der Herrenkonkurrenz greift der zwölfmalige Champion in Paris, Rafael Nadal, ins Geschehen ein. Doch er zeigt sich zurückhaltend was eine Titelverteidigung angeht, da angesichts des Wetters im Herbst die Bälle nun deutlich langsamer sind und auch deutlich flacher abspringen.

Er sei "weniger vorbereitet als sonst", merkte Nadal an, "aber ich bin hier, um zu kämpfen, um mit der höchstmöglichen Intensität zu spielen, um mit der richtigen Einstellung zu trainieren und mir selbst Chancen zu geben". Er müsse sein Spiel "den Bedingungen anpassen", erklärte Nadal, "aber man muss vorsichtig sein, denn unter diesen Bedingungen kann man nicht so viel trainieren."

Der Stier aus Manacor muss heute gegen den eher unbekannten Weißrussen Jahor Herassimau ran, was keine große Challenge darstellen sollte.

French Open heute live im TV und Livestream

Alle Tennisfans können sich freuen, denn auf DAZN könnt Ihr im Eurosport-Channel live bein den French Open dabei sein. Dort habt Ihr Zugriff auf alle Übertragungen des Sportsenders und verpasst nichts.

Auch darüber hinaus steht bei DAZN eine große Auswahl an Top-Sportereignissen für Euch parat. Ob Fußball aus der Bundesliga, Champions League und Serie A oder US-Sport aus NBA, NFL und NHL - jeder kommt auf seine Kosten.

All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat auf DAZN.

French Open 2020: Das Preisgeld im Überblick