French Open 2020 heute live: Zverev, Thiem und Nadal im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch sind bei den French Open bei den Männern gleich mehrere Topfavoriten im Einsatz, darunter Rafael Nadal, Dominic Thiem und Alexander Zverev. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

French Open: Die besten Spiele des Tages im Überblick

Neben den großen Namen wie Nadal, Zverev oder Thiem ist aus deutscher Sicht heute ein weiterer Hoffnungsträger gefordert. Dominik Koepfer steht gegen den Schweizer Stan Wawrinka allerdings vor einer hohen Hürde.

Voraussichtliche Zeit Spieler A Spieler B 11 Uhr Elina Switolina (3) Renata Zarazua 11 Uhr Sara Errani Kiki Bertens (5) 11 Uhr Stan Wawrinka (16) Dominik Koepfer 12.15 Uhr Zwetana Pironkova Serena Williams (6) 13 Uhr Jack Sock Dominic Thiem (3) 13.30 Uhr Mackenzie McDonald Rafael Nadal (2) 15 Uhr Simona Halep (1) Irina-Camelia Begu 15.30 Uhr Alexander Zverev (6) Pierre-Hugues Herbert

French Open 2020 heute live im TV und Livestream

Im TV könnt Ihr auf Europsort live bei den French Open dabei sein. Der Sportsender bietet Euch auf seinen Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 Livebilder aus Roland Garros. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr zudem auf einen Livestream zurückgreifen, dieser erfordert allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Auch DAZN überträgt die French Open. Mit dem Eurosport-Channel habt ihr beim Streamingdienst Zugriff auf das gesamte Programm von Eurosport. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches DAZN-Abonnement 11,99 Euro, ein Jahresabo ist für 119,99 Euro vergleichweise günstiger.

French Open heute live: Zverev, Nadal und Thiem heute im Liveticker

Alternativ stellt Euch SPOX umfangreiche Liveticker zu den besten Matches in Roland Garros bereit. Mit diesen verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel von Zverev, Nadal und Co. Heute haben wir folgende Liveticker im Angebot:

French Open heute live: Zverev trifft auf Herbert

Alexander Zverev ist im Duell mit dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert klarer Favorit, im Auftaktmatch siegten beide deutlich. Zverev setzte sich mit 7:5, 6:2 und 6:4 gegen den Österreicher Dennis Novak durch. In der Weltrangliste steht Herbert nur auf Platz 78, Zverev hingegen auf Rang sieben.

Einen Leistungsschub erhofft sich Zverev nach seinem Finaleinzug in New York auch von seinem Trainer David Ferrer, der die Reise in die USA nicht antrat: "Wir denken über Tennis sehr, sehr gleich. Ich hoffe, dass es ihm auch Spaß macht."

"Riesenhoffnung" für Paris und die Zukunft bereite ihm die Tasache, dass er "jetzt so nah dran" war "und nicht mein bestes Tennis gespielt" habe. "Ich muss jetzt alles dafür tun, dass ich irgendwann dastehe und der bin, der es am meisten verdient."

French Open 2020: Das Preisgeld im Überblick

Die Corona-Pandemie macht auch vor der Tenniswelt nicht Halt: Die Preisgelder der Finalisten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent verringert.