Australian Open: Tag 6 mit Zverev, Kerber, Thiem und Nadal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am sechsten Tag der Australian Open kämpfen die deutschen Hoffnungen Alexander Zverev und Angelique Kerber um den Einzug ins Achtelfinale. Wie Ihr heute die Partien der Deutschen und alle anderen Matches der Australian Open live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Australian Open, Tag 6: Termine

Am sechsten Tag der Australian Open wird das Achtelfinalfeld komplettiert. Die Australian Open gehen noch bis zum 2. Februar, wenn die Herren das Finale in Melbourne ausspielen. Das Finale des Damenturniers findet am Tag zuvor, also dem 1. Februar, statt.

Australian Open heute live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr sind die Australian Open im Free-TV zu sehen, da sich Eurosport die Übertragungsrechte am australischen Grand-Slam-Turnier gesichert hat. Die Übertragungsrechte am Grand Slam. Das Turnier aus Down Under ist sowohl im kostenlosen Kanal Eurosport 1 als auch beim kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen. Insgesamt sind während der Australian Open mehr als 300 Stunden Live-Tennis bei Eurosport zu sehen.

Die Australian Open könnt Ihr auch im Livestream auf DAZN sehen. Dank der Kooperation mit Eurosport sind die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Auch die US Open und die French Open sind so auf DAZN zu sehen.

Australian Open: Zverev, Kerber und Co. heute im Liveticker

Auch an Tag 6 der Australian Open seid Ihr im Liveticker von SPOX stets auf dem Laufenden. Unter anderem die Partien von Alexander Zverev, Angelique Kerber, Rafael Nadal und Dominic Thiem könnt Ihr im Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zu einer Übersicht der Liveticker für Tag 6 der Australian Open.

Australian Open, Tag 6: Der Spielplan im Überblick

Neben Angelique Kerber und Alexander Zverev spielen am sechsten Tag des Turniers unter anderem auch Karolina Pliskova, Simona Halep, und Lokalmatador Nick Kyrgios um den Einzug ins Achtelfinale.

DAMEN:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 1 Uhr Anastasia Pavlyuchenkova (30) Karolina Pliskova (2) 1 Uhr Camila Giorgi Angelique Kerber (17) im Anschluss Belinda Bencic (6) Anett Kontaveit (28) 2.30 Uhr Yulia Putintseva Simona Halep (4) 2.30 Uhr Donna Vekic (19) Iga Swiatek 3 Uhr Elise Mertens (16) Catherine Bellis 9 Uhr Elina Svitolina (5) Garbine Muguruza 9 Uhr Zarina Diyas Kiki Bertens (9)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.



HERREN:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 2.30 Uhr Rafael Nadal (1) Pablo Carreno Busta (27) 2.30 Uhr David Goffin (11) Andrey Rublev (17) 3 Uhr Gael Monfils (10) Ernests Gulbis 4 Uhr Taylor Fritz (29) Dominic Thiem (5) 7.30 Uhr John Isner (19) Stan Wawrinka (15) 8.50 Uhr Nick Kyrgios (23) Karen Khachanov (16) 9 Uhr Daniil Medvedev (4) Alexei Popyrin 9 Uhr Fernando Verdasco Alexander Zverev (7)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.