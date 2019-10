WTA-Finals in Shenzhen: Tag 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag beginnen die WTA-Finals in Shenzhen. Wo Ihr die inoffizielle Tennis-WM der Frauen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX. Außerdem liefern wir alles Wissenswerte zum Turnier.

Bei den WTA-Finals treten die besten acht Spielerinnen des Jahres an. Unter anderm sind die vier Grand-Slam-Siegerinnen Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Simona Halep und Bianca Andreescu mit von der Partie.

WTA-Finals: Ort und Zeitplan

Die WTA-Finals beginnen am heutigen Sonntag (26. Oktober) mit dem Match zwischen Naomi Osaka und Petra Kvitova, ehe Ashleigh Barty auf Belinda Bencic trifft. Das Finale steigt am 3. November.

Ausgetragen wird die inoffizielle WM der Frauen erstmals in der chinesichen Metropole Shenzhen.

Die heutigen Matches im Überblick:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 9.30 Uhr Naomi Osaka Petra Kvitova im Anschluss (ca. 11 Uhr) Ashleigh Barty Belinda Bencic

WTA-Finals heute live im TV und Livestream

Im Fernsehen könnt Ihr das Spektakel in Shenzhen nicht sehen. Stattdessen zeigt DAZN im Eurosport-Channel alle Spiele der WTA-Finals live in voller Länge. Durch die Kooperation mit Eurosport besitzt der Streamingdienst die Übertragungsrechte an mehreren WTA- und ATP-Turnieren. Auch die Grand Slams Australian Open, French Open und US Open könnt Ihr bei DAZN sehen.

Ein Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Neben Tennis hat DAZN auch jede Menge europäischen Spitzenfußball wie die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm. Auch der US-Sport (NBA, MLB, NHL und NFL) kommt nicht zu kurz.

Tennis: WTA-Finals heute im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX liefert zu allen Matches der WTA-Finals einen Liveticker, der Euch immer auf dem Laufenden hält. Hier geht's zur heutigen Tages-Übersicht.

WTA-Finals: Barty gilt als Favoritin

Ashleigh Barty gilt als klare Favoritin auf den Turniersieg. Die in der Weltrangliste an eins gesetzte Australierin gewann kurz vor Beginn der WTA-Finals noch das "Porsche Race to Shenzhen" und ergatterte sich somit einen Cayenne Coupe.

"Nach so einem aufregenden Jahr auch noch das 'Porsche Race to Shenzhen' gewonnen zu haben, macht mich sehr stolz", sagte Barty, die neben einigen WTA-Turnieren auch die French Open gewann.

Neben Barty gehören auch die Gewinner der Finals in den Jahren 2018 und 2019, Karolina Pliskova und Petra Kvitova zu den Anwärterinnen auf den Sieg.

WTA-Finals in Shenzhen: Die Teilnehmerinnen im Überblick

Titelverteidigerin Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Simona Halep und Karolina Pliskova bilden die violette, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova und Belinda Bencic die rote Gruppe.