Titelverteidiger Luca Brecel bei Snooker-WM schon raus

Luca Brecel ist das nächste Opfer des "Curse of the Crucible" geworden. Der Titelverteidiger aus Belgien schied am ersten Wettkampftag der Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theatre in Sheffield gegen den Engländer David Gilbert mit 9:10 aus.

Brecel ist damit bereits der 19. Spieler, der nach dem Gewinn seiner ersten Weltmeisterschaft den Titel nicht erfolgreich verteidigen kann. Er verspielte gegen Gilbert eine 6:3-Führung. Brecel sagte nach seiner Entthronung am späten Samstagabend, er sei auf eine Weise sogar "erleichtert", dass sein Jahr als Champion zu Ende gegangen sei. "Es war ein gutes Jahr, und jetzt kann ich mich darauf freuen, wieder ein Nicht-Weltmeister zu sein", erklärte der 29-Jährige: "Ich mag die Aufmerksamkeit nicht, wenn alle sagen, 'oh, das ist der Weltmeister'. Das ist nicht mein Ding." Judd Trump, der als Champion von 2019 im Jahr darauf ebenfalls dem "Fluch" des Crucible Theatre zum Opfer gefallen war - wie unter anderen auch Ronnie O'Sullivan 2002 - setzte sich derweil souverän gegen den iranischen Qualifikanten Hossein Vafaei durch.

