Schwimm-WM: Florian Wellbrock führt Freiwasser-Staffel zu WM-Gold

Schwimmstar Florian Wellbrock hat im dritten Anlauf sein erstes Gold bei der WM in Budapest gewonnen. Der Olympiasieger führte die deutsche Freiwasserstaffel als Schlussschwimmer nach 4x1,5 km im Lupasee in 1:04:40,5 Stunden zum Sieg. Platz zwei ging an Ungarn vor Italien.

Neben Wellbrock durften auch Lea Boy, Oliver Klemet und Leonie Beck über Deutschlands erfolgreiche Titelverteidigung jubeln. Boy war schon beim Triumph bei der vorangegangenen WM 2019 in Südkorea dabei gewesen.

"Wir sind sehr zufrieden, wir haben einen super Job gemacht", sagte Wellbrock. Das traf vor allem auf ihn selbst zu. "Der Medaillensatz ist jetzt komplett. Alles, was jetzt noch kommt, ist on top", meinte der Magdeburger: "Es ist schon mal schön, Bronze, Silber und Gold beisammen zu haben."

Wellbrock hatte zuvor bereits im Becken der Duna Arena Silber (800 m Freistil) und Bronze (1500 m Freistil) gewonnen. Im Freiwasser geht der Magdeburger auch noch über die 5 und olympischen 10 km mit Siegchancen an den Start.