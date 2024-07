Nach Super-Solo: Olympiasieger Carapaz jubelt über Tour-Etappensieg

Richard Carapaz breitete die Arme aus und ließ sich nach seinem Super-Solo im Ziel von Superdevoluy feiern. Der ecuadorianische Olympiasieger hat sich endlich auch seinen Traum vom Etappensieg bei der Tour de France erfüllt. Die Topfahrer lieferten sich auf der 17. Etappe der Frankreich-Rundfahrt indes einen erneuten Schlagabtausch - mit dem lachenden Dritten Remco Evenepoel.

Im Kampf ums Gelbe Trikot setzte zunächst der Gesamtführende Tadej Pogacar eine gewohnt mächtige Attacke. Titelverteidiger Jonas Vingegaard gelang es, auf der letzten Abfahrt des Tages wieder heranzukommen und den Schaden zu begrenzen. Am Ende nahm ihm Pogacar nur wenige Meter ab - dennoch geht der Slowene vom UAE Team Emirates in Top-Form und mit einem Vorsprung von 3:11 Minuten auf Vingegaard (Visma-Lease a bike) in die entscheidende Tourphase, die wohl am Freitag beginnt.

Pogacar machte mit dem nächsten souveränen Auftritt einen weiteren zaghaften Schritt in Richtung Double aus Giro- und Toursieg. Auf den Gesamtdritten Evenepoel (Soudal Quick-Step) beträgt sein Vorsprung nun 5:09 Minuten. Der Belgier hatte beim mittelschweren Schlussanstieg die Gunst der Stunde genutzt und immerhin ein paar Sekunden zwischen sich und die anderen Topfahrer gelegt.

Carapaz lancierte im Kampf um den Tagessieg auf den engen Straßen des giftigen Col du Noyer seine entscheidende Attacke. Der Brite Simon Yates (Jayco AlUla), der am Ende vor Enric Mas (Spanien/Movistar) Zweiter wurde, konnte dem 31-Jährigen nach einem packenden Zweikampf nicht mehr folgen.