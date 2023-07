Heute geht es bei der Tour de France zum vorletzten Mal rund. Wo die 20. Etappe heute live im Free-TV und Livestream läuft? Das erfahrt Ihr hier.

Nicht mehr allzu viele Kilometer stehen bei der prestigeträchtigsten Radrundfahrt im Kalender. Heute, am 22. Juli, steigt die 20. und vorletzte Etappe der Tour de France. Los geht es um 13.30 Uhr in der ostfranzösischen Stadt Belfort, das Ziel liegt in Le Markstein.

Das Gelbe Trikot hat weiterhin Jonas Vingegaard übergestreift, bester Sprinter ist Jasper Philipsen im Grünen Trikot. In der Bergwertung führt Giulio Ciccone, das weiße Trikot trägt der Zweite im Gesamtklassement, Tadej Pogacar.

Aber wo läuft das Ganze im Free-TV und Livestream? Das erklärt dieser Artikel!

Tour de France 2023: Wo läuft die 20. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Schon die ganze Tour läuft es folgendermaßen: Eurosport und die ARD zeigen die Etappen live im Free-TV und Livestream. Und daran hat sich auch heute nichts geändert. Bei Eurosport 1 geht es um 13 Uhr los, die ARD schaltet um 13.50 Uhr nach Frankreich.

Beide Sender haben auch Livestreams im Petto - den der ARD gibt es bei sportschau.de, den von Eurosport bei Joyn.

Kostenpflichtig, dafür ohne Werbung findet Ihr Eurosport bei DAZN. Drei Abo-Pakete bietet der Streamingdienst: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Tour de France 2023: Wo gibt es die 20. Etappe heute live im Liveticker?

Alternative zum Bewegtbild? Bei SPOX könnt Ihr die heutige Etappe auch ganz einfach im Ticker verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker der 20. Etappe.

Tour de France 2023, 20. Etappe heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 20

20 Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Strecke: Belfort - Le Markstein Fellering

Belfort - Le Markstein Fellering Streckenlänge: 133 km

133 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+ , DAZN , sportschau.de , GCN

, , , Liveticker: SPOX

