Am Samstag konnte sich der Däne Sören Kragh Andersen den Etappensieg holen. Wer setzt sich bei der 15. Etappe die Krone auf? Hier erfahrt Ihr es im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France: Die 15. Etappe heute im Liveticker

Vor Beginn: Anfang August hatte die Schlussetappe der Tour de l'Ain über jene drei Anstiege geführt. Schon damals trafen sich Tour-Titelverteidiger Egan Bernal und Herausforderer Primoz Roglic zum Kräftemessen - mit dem besseren Ende für den Slowenen. Roglic attackierte vor dem Ziel und sicherte sich Tages- und Gesamtsieg.

Vor Beginn: Vor dem Anstieg am Grand Colombier gibt es zudem am Montee de la Selle de Fromentel und dem Col de la Biche zwei weitere Berge der 1. Kategorie, die es zu meistern gilt. Heute könnte sich also im Gesamtklassement endgültig die Spreu vom Weizen trennen.

Vor Beginn: Vor allem der finale Anstieg wird es in sich haben. Die letzten 17 Kilometer der Etappe haben eine durchschnittliche Steigung von 7,1 Prozent.

Vor Beginn: Nach der gestrigen Flachetappe kommt es heute zu einem wahren Kracher auf der Tour. Die Fahrer müssen heute 174,5 Kilometer von Lyon bis an den Grand Colombier bewältigen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der 15. Etappe der Tour de France 2020.

Tour de France: Die 15. Etappe heute live im TV und Livestream

Die 15. Etappe wird wie gewohnt bei der ARD (ab 13.30 Uhr) und bei Eurosport (ab 12.20 Uhr) übertragen.

Beide Übertragungen sind auch im Livestream zu sehen. Die ARD zeigt die 15. Etappe kostenlos auf sportschau.de. Eurosport zeigt das Spektakel online im Eurosport-Channel, der ebenfalls auf DAZN empfangbar ist.

Den kostenlosen DAZN-Probemonat könnt Ihr Euch hier sichern. So sehr Ihr die Tour de France live im Eurosport-Channel auf DAZN.

Tour de France: Die Gesamtwertung vor der 15. Etappe