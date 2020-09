Tour de France heute live: Die 4. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Verteidigt Julian Alaphilippe auch heute sein Gelbes Trikot? Wie Ihr die 4. Etappe der Tour de France 2020 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tour de France heute live: Die 4. Etappe im Porträt

Die 4. Etappe der diesjährigen Tour de France führt die Fahrer von Sisteron nach Orcieres-Merlette. Gefahren werden heute rund 160 Kilometer.

Mit dabei sind eine Sprintwertung und fünf Bergwertungen. Letztere gibt es in drei Kategorien: Dreimal in der Kategorie drei und jeweils einmal in den Kategorien eins und vier. Besonderheit dabei: Heute gibt es die erste Zielankunft mit einer Bergwertung der Kategorie eins.

Start der Etappe ist um 13.25 Uhr, im Ziel werden die Fahrer zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr erwartet.

TV und Livestream: So läuft die Übertragung der 4. Etappe der Tour de France

Wie Ihr es gewohnt seid, habt Ihr die Qual der Wahl, was die übertragenden Sender angeht. Unterschiede gibt es lediglich bei der Startzeit der Übertragungen.

Die ARD geht heute um 16.05 Uhr auf Sendung. Mit am Start ist das übliche Team, bestehend aus Reporter Florian Naß und Moderator Michael Antwerpes.

Wollt Ihr früher einschalten, seid Ihr bei ONE, dem Spartensender der ARD, richtig. Dort geht es stets eine halbe Stunde nach Start der Etappe los - heute also um 13.55 Uhr.

Mehr Zeit auf Sendung verbringt, wie üblich, Eurosport. Dort seid Ihr ab 13.20 Uhr live beim Geschehen zwischen Sisteron und Orcieres-Merlette dabei.

Schon gewusst? Auch mit DAZN könnt Ihr die Tour de France live verfolgen. Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr auf der Plattform des Streamingdienstes alle Etappen live sehen.

Auch die Sendung bei der ARD gibt es im Livestream, diesen findet Ihr unter Sportschau.de.

© imago images / PanoramiC

Tour de France im Liveticker: Die 4. Etappe heute live

Tour de France 2020: Die Etappenprofile im Überblick © getty/Philippe Lopez 1/25 Am Samstag beginnt mit zweimonatiger Verspätung die 107. Tour de France. Die Rundfahrt steigt mit Fans, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Organisatoren wissen: Coronafälle können zum Abbruch führen. © letour.fr 2/25 Die Route ist vom Start an immens bergig. Von den 21 Etappen über insgesamt 3484 km enden sechs mit einer Bergankunft, darunter auch das einzige Zeitfahren. Hier gibt es die Etappenprofile. © letour.fr 3/25 1. Etappe (Samstag, 29. August): Nizza - Nizza (156 km/flach) © letour.fr 4/25 2. Etappe (Sonntag, 30. August): Nizza - Nizza (186 km/Gebirge) © letour.fr 5/25 3. Etappe (Montag, 31. August): Nizza - Sisteron (198 km/flach) © letour.fr 6/25 4. Etappe (Dienstag, 1. September): Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km/hügelig) © letour.fr 7/25 5. Etappe (Mittwoch, 2. September): Gap - Privas (183 km/flach) © letour.fr 8/25 6. Etappe (Donnerstag, 3. September): Le Teil - Mont Aigoual (191 km/hügelig) © letour.fr 9/25 7. Etappe (Freitag, 4. September): Millau - Lavaur (168 km/flach) © letour.fr 10/25 8. Etappe (Samstag, 5. September): Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km/Gebirge) © letour.fr 11/25 9. Etappe (Sonntag, 6. September): Pau - Laruns (153 km/Gebirge) © imago images/Belga 12/25 Ruhetag in La Charente-Maritime (Montag, 7. September) © letour.fr 13/25 10. Etappe (Dienstag, 8. September): Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km/flach) © letour.fr 14/25 11. Etappe (Mittwoch, 9. September): Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km/flach) © letour.fr 15/25 12. Etappe (Donnerstag, 10. September): Chauvigny - Sarran Correze (218 km/hügelig) © letour.fr 16/25 13. Etappe (Freitag, 11. September): Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km/Gebirge) © letour.fr 17/25 14. Etappe (Samstag, 12. September): Clermont-Ferrand - Lyon (194 km/flach) © letour.fr 18/25 15. Etappe (Sonntag, 13. September): Lyon - Grand Colombier (174,5 km/Gebirge) © imago images/Belga 19/25 Ruhetag in Isere (Montag, 14. September) © letour.fr 20/25 16. Etappe (Dienstag, 15. September): La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km/Gebirge) © letour.fr 21/25 17. Etappe (Mittwoch, 16. September): Grenoble - Col de la Loze (170 km/Gebirge) © letour.fr 22/25 18. Etappe (Donnerstag, 17. September): Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km/Gebirge) © letour.fr 23/25 19. Etappe (Freitag, 18. September): Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km/flach) © letour.fr 24/25 20. Etappe (Samstag, 19. September): Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) © letour.fr 25/25 21. Etappe (Sonntag, 20. September): Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km/flach)

Tour de France: Die Profile der restlichen Etappen