Tour de France: Wann beginnt die Frankreich-Rundfahrt 2020?

Die Tour de France ist das bekannteste und bedeutendste Radrennen der Welt. Seit 1903 messen sich die besten Radfahrer jedes Jahr im Juli, die einzigen Ausfälle gab es während des Ersten Weltkriegs (1915-1918) und Zweiten Weltkriegs (1940-1946). Wann die Rundfahrt in diesem Jahr stattfinden soll, erfahrt Ihr hier.

Tour de France: Wann beginnt die Rundfahrt im Jahr 2020?

Die Tour de France soll in diesem Jahr am 27. Juni starten. Knapp drei Wochen später, am 19. Juli, soll der Sieger der Frankreich-Rundfahrt feststehen.

Tour de France: Die Etappen in der Übersicht

Die Tour de France beginnt traditionell mit Le Grand Depart (zu Deutsch: die große Abfahrt), die in diesem Jahr in Nizza starten und dort auch wieder enden wird. Erst zur dritten Etappe geht es dann weiter nach Sisteron.

Insgesamt besteht die Tour de France aus 21 Etappen, die längste ist in diesem Jahr die zwölfte Etappe. Von Chauvigny nach Sarran Correze müssen die Fahrer 218 Kilometer zurücklegen. Die mit Abstand kürzeste ist Etappe 20, von Lure nach La Planche des Belles Filles sind es nur 36 Kilometer.

Alle anderen Touren sind zwischen 122 und 198 Kilometern lang. Die 21 Etappen werden in 23 Tagen gefahren, dementsprechend gibt es nur zwei Ruhetage für die Athleten.

Etappe Datum Distanz in Kilometern Start Ziel 1 27.6 156 Nizza Nizza 2 28.6 187 Nizza Nizza 3 29.6 198 Nizza Sisteron 4 30.6 156 Sisteron Orcieres 5 1.7 183 Gap Pivas 6 2.7 191 Le teil Mont Aigoual 7 3.7 168 Millau Lavaur 8 4.7 140 Cazeres Loudenvielle 9 5.7 154 Pau Laruns 10 7.7 170 Ile d' Oleron Ile de Re 11 8.7 167 Chatelaillon-Plage Poitiers 12 9.7 218 Chauvigny Sarran 13 10.7 191 Chatel-Guyon Puy Mary 14 11.7 197 Clermont-Ferrand Lyon 15 12.7 175 Lyon Grand Colombier 16 14.7 164 La Tour-du-Pin Villard-de-Lans 17 15.7 168 Grenoble Meribel 18 16.7 168 Meribel La Roche-sur-Foron 19 17.7 160 Bourg-en-Bresse Champagnole 20 18.7 36 Lure Planche des Belles Filles 21 19.7 122 Mantes-la-Jolie Paris



Tour de France: Abstecher ins Ausland

Auch das Überschreiten der französischen Grenze gehört schon lange zur Tour de France. Bereits 1906 ging die Tour durch Lothringen und das Elsass. Dabei waren auch schon Länder involviert, die sich gar keine direkte Grenze mit Frankreich teilen. Außerhalb Europas fanden im Rahmen der Tour de France allerdings noch keine Rennen statt.

Oft gelten Abstecher in andere Länder als politische Zelebration. Beispielsweise debütierte die Rundfahrt 1973 in Großbritannien, ein Jahr nachdem die Briten der Europäischen Gemeinschaft (EG) beigetreten waren. Der erste Nachkriegsausflug nach Deutschland war 1964, ein Jahr nach dem Abschluss des Elysee-Vertrags.

1992 bereiste die Tour de France sogar zum ersten Mal sechs Gastländer mit Spanien, Belgien, der Niederlande, Deutschland, Luxemburg und Italien.

Tour de France: Grands Departes im Ausland

Auch Startetappen finden in unregelmäßigen Abständen im Ausland statt, nicht zwangsläufig aus politischen Gründen. Die erste Grand Depart außerhalb Frankreichs war 1954 in Amsterdam, 2019 war sie nach 1958 zum zweiten Mal in Brüssel.