Geschichte geschrieben! Tadej Pogacar gewinnt 111. Tour de France und macht seltenes Double perfekt

Mit den Fingern hinter dem Rücken zählte Tadej Pogacar schon auf der Zielgeraden seine Tour-Triumphe nach, dann fiel der Champion seinen in Gelb gekleideten Teamkollegen in die Arme und gab den Partybefehl. Der Seriensieger der 111. Tour de France hat sich am türkisblauen Wasser der Cote d'Azur ein sportliches Denkmal gesetzt und ist mit nur 25 Jahren in die Fußstapfen der ganz großen Radsport-Legenden getreten.

Der slowenische Superstar machte am Sonntag in Nizza mit seinem sechsten Etappenerfolg den dritten Gesamtsieg perfekt und vollendete das überaus seltene und schwierige Double aus Tour und Giro d'Italia.

Pogacar krönte seine herausragende Tour mit dem souveränen Sieg beim 33,7 km langen und anspruchsvollen Einzelzeitfahren zwischen seinem Wohnort Monaco und dem benachtbarten Nizza. Dabei verwies Pogacar den entthronten Titelverteidiger Jonas Vingegaard (+1:03 Minuten) und Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel (+1:14) deutlich auf die Plätze.

Erst sieben Fahrern war vor Pogacar das Kunststück gelungen, die beiden wichtigsten Landesrundfahrten innerhalb eines Jahres zu gewinnen, darunter Ikonen wie Fausto Coppi, Eddy Merckx oder Bernard Hinault. Letztmals feierte Marco Pantani vor 26 Jahren den Doppelschlag.