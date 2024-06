Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Tour de France 2024, Ziel letzte Etappe: Warum findet das Finale in Nizza und nicht Paris statt?

Bei der 111. Auflage der Tour de France wird das Finale des Radrennens in Nizza über die Bühne gehen. Am 21. Juli ist für die Fahrer ein Einzelzeitfahren über 33,7 Kilometer von Monaco nach Nizza angesetzt. Erst bei der letzten Tour-Etappe könnte es somit zur Entscheidung um das Gelbe Trikot kommen.

Üblicherweise endet die Tour de France in Paris. Das ist 2024 nicht möglich, da nur fünf Tage nach dem Tour-Finale die Olympischen Spiele 2024 in Paris starten. Die Tour-Veranstalter haben das Ende der letzten Etappe daher aus logistischen Gründen verlegen müssen. In diesem Jahr wird zum ersten Mal in der langen Tour-Historie das Radrennen also nicht in der französischen Hauptstadt enden. Traditionellerweise kommt es in Paris zum Abschluss der Tour de France zu einem Massensprint auf der Champs Élysées.

Dass das Finale der Tour de France in diesem Jahr nicht in Paris stattfindet, dürfte eine Ausnahme bleiben. Schon 2025 soll das Tour-Finale wieder in Paris über die Bühne gehen.