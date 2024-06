Tour de France 2024, Radsport: Start, Termin, Datum, Zeitplan, Strecken, Ziel, Übertragung im Free-TV und Livestream

Tour de France 2024, Radsport: Start und Ziel

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Tour de France ihren Auftakt in Italien feiern. Los geht es mit der ersten Etappe am Samstag, den 29. Juni 2024, in Florenz. Genauere Informationen bekommt Ihr hier.

Die Zieleinfahrt ist in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Paris sondern stattdessen in Nizza. Grund dafür sind die nahezu zeitgleich stattfindenden Olympischen Spiele in Frankreichs Hauptstadt. Um logistisch und organisatorisch nicht in Schwierigkeiten zu geraden, wurde die Zieleinfahrt an die Cote d'Azur verlegt.