Tour de France 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Radsport heute live im TV und Livestream?

Die Tour de France 2024 zeigen gleich mehrere Sender live im TV und Livestream. Im Free-TV zeigt zum einen die ARD die Rundfahrt live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spektakel unter der Woche live ab 14.10 Uhr. An den Wochenenden variieren die Übertragungszeiten des Free-TV-Senders. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Tour zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Eine Free-TV-Übertragung der Tour de France bietet zudem Eurosport an. Auf Eurosport 1 könnt Ihr ebenso alle Tour-Etappen live und in voller Länge verfolgen. Der Sportsender zeigt die Rundfahrt zudem im kostenpflichtigen Livestream auf discovery+.

Zu guter Letzt zeigt DAZN 2024 die Tour de France im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf die gesamte Übertragung von Eurosport 1 und 2. Mit den Abos DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World seht Ihr die Tour de France 2024 live.