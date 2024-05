Superstar Tadej Pogacar dominiert Giro im ersten Versuch und will jetzt Sportgeschichte schreiben

Tadej Pogacar reckte sein rosa Rad in die Höhe, nach einer Triumphfahrt rund um die Ewige Stadt genoss der neue Radsport-Kaiser von Rom jede Sekunde seines überragenden Sieges. "Ich habe einen neuen Meilenstein erreicht", sagte der Slowene über seine dreiwöchige Machtdemonstration beim Giro d'Italia. Ungefährdet und unaufhaltsam wie einst der große Eddy Merckx vor über 50 Jahren rauschte Pogacar durch Italien und legte mit dem Gewinn des Rosa Trikots den Grundstein für ein seltenes Double.

Den Giro und die Tour de France hatte in einem Jahr zuletzt der Italiener Marco Pantani 1998 gewonnen. Pogacar will in seine Fußspuren treten und sprach daher von einem "finalen Test für den Sommer", in dem er ein Kapitel Sportgeschichte schreiben will. "Ich bin sehr glücklich über meinen Giro", fügte er hinzu. Das wiederum klang angesichts seiner Überlegenheit fast schon bescheiden.