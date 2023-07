Aktuell kämpfen Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Co. Tag für Tag in Frankreich bei der Tour de France um den Gesamtsieg. Doch gibt es auch eine Version der Tour de France für Frauen? SPOX hat die Antwort.

Seit dem 1. Juli sind die männlichen Radprofis im Rahmen der Tour de France im Einsatz. Acht Etappen in Spanien und Frankreich stehen bereits in den Geschichtsbüchern, 13 weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen noch absolviert. Angeführt wird das Gesamtklassement des prestigeträchtigsten Wettbewerbs, den der Radsport zu bieten hat, vom Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Während für die männlichen Radprofis also die wichtigste Zeit des Jahres ansteht, stellt sich die Frage, ob es nicht auch bei den Frauen eine Tour de France gibt.

Tour de France 2023: Gibt es eine Tour de France für Frauen?

Ja, auch bei den Frauen gibt es eine Tour de France: Sie heißt Tour de France Femmes und ist Teil der UCI Women's WorldTour. Erst im vergangenen Jahr fand die erste Austragung der Rundfahrt statt, die Niederländerin Annemiek van Vleuten vom Team Movistar Team krönte sich dabei mit einem Vorsprung von 3:48 Minuten zur ersten Gesamtsiegerin.

© getty Am 23. Juli geht die Tour de France Femmes los.

Bei der Tour de France Femmes tauchen im Vergleich zur männlichen Version jedoch einige Unterschiede auf. So bestreiten die Frauen lediglich acht Etappen anstelle der 21, die Vingegaard und Co. in diesem Jahr fahren, zudem sind die einzelnen Etappen selbst um einiges kürzer.

Die Tour de France Femmes in diesem Jahr geht in wenigen Wochen los. Am 23. Juli wird in Clermont-Ferrand, etwa 170 Kilometer westlich von Lyon, die 1. Etappe gefahren. Nachdem es nur acht Etappen sind, wird es auch keinen Ruhetag geben. Beendet wird die Tour am 30. Juli mit einem Einzelzeitfahren in Pau im Süden Frankreichs. Es ist das erste Einzelzeitfahren bei der Tour de France Femmes. Bei den anderen sieben Etappen handelt es sich um eine Bergetappe, vier flachen sowie zwei hügeligen Etappen.

Tour de France 2023: Die Etappen im Überblick