Tour de France 2023: 21. Etappe heute im Liveticker

Die Tour de France wird heute mit der 21. Etappe beendet. SPOX tickert das Rennen live mit.

Tour de France 2023: Die 21. Etappe Entfernung zum Ziel: 53 km

Tour de France 2023: 21. Etappe JETZT im Liveticker

Harter Tempowechsel: Vor allem für die Fahrer, die bisher noch nicht in Paris waren, könnte der abrupte Tempowechsel gleich auf den Schlussrunden ganz schön hart werden. War das Tempo bisher eher wie auf einer Kaffeefahrt, geht es auf dem Kopfsteinpflaster an der Champs d'Élysees gleich sofort zur Sache. Spätestens nach der Ehrenrunde für die Fans drücken die Sprinterteams richtig in die Pedale.

Jumbo-Visma schaltet hoch: Ein Zeichen dafür, dass es allmählich heißer wird ist die Tempoarbeit von Jumbo-Visma. Das Team von Jonas Vingegaard setzt sich an die Spite und schaltet zumindest mal einen Gang höher. In knapp 10 Kilometern geht es bereits auf die erste von acht Schlussrunden.

Richtung Eifelturm: Nach der letzten Bergwertung bewegt sich der Tourtross jetzt auf bekanntem Terrain in Richtung Eifelturm und der Schlussrunden auf der Champs d'Élysees. Direkt am Ufer der Seine entlang passiert die Tour jetzt auch den Sitz des französischen Fernsehens France TV.

Triumphfahrt für Ciccone! Lidl-Trek fährt 200 Meter vor der Bergkuppe gemeinsam an der Spitze berghoch und darf das gewonnene Bergtrikot von Giulio Ciccone feiern. Teamkollege Mads Pedersen bereitet den Anstieg sogar mit einem Show-Sprint vor und präsentiert der TV-Kamera danach mit einer Geste den besten Kletterer des diesjährigen Tour. Schöne Bilder!

Letzte Bergwertung: Bevor es nach Paris reingeht, steht noch die letzte Bergwertung auf dem Programm. Bei Kilometer 42 geht es auf das Hügelchen am Côte du Pave des Gardes, bei dem es um den letzten Bergpunkt der diesjährigen Tour geht. Darf Ciccone als Gewinner des Gepunkteten Trikots vorfahren?

Beeindruckend: Schloss Versailles! Am Horizont fängt der TV-Helikopter bereits das beeindruckende Schloss Versailles ein. Der Palast von Sonnenkönig Ludwig XIV. hat über 2000 Zimmer und zudem das größte Schloss der Welt. Ein Meisterwerk der Superlative.

Prämien: Bei der letzten Touretappe lohnt sich auch mal ein Blick auf die Abschlussrechnung. Was bekommen die Fahrer eigentlich an Prämien ausgezahlt? Für Sieger Jonas Vingegaard ist die Tour äußerst lukrativ: Der Däne streicht für seinen zweiten Titel satte 500.000 Euro Siegprämie ein. Tadej Pogacar erhält als Gesamt-Zweiter immerhin 200.000 Euro und streicht zudem nochmal 20.000 Euro als bester Jungprofi ein. Das Grüne und Gepunktete Trikot werden jeweils mit 25.000 Euro prämiert.

Lokalmatador Turgis fährt vor: Die nächste Showeinlage: Ganz vorne fährt aktuell Anthony Turgis, der unweit der Strecke geboren wurde und heute durch seine Heimat-Straßen radelt. Unterstützt wird Turgis beim Winken von seinem Landsmann Warren Barguil, der ebenfalls vorfährt.

Aus Südwest nach Paris: Geografisch nähert sich die Tour d'Honneur heute von Südwest nach Paris. Durch die Vororte der Hauptstadt erreicht die Tour zunächst das Schloss Versailles, ehe es an der Sein entlang in Richtung Schlussrunde auf der Champs d'Élysees geht.

Prost! Jetzt wird angestoßen: Jonas Vingegaard bekommt Champagner gereicht und stößt zusammen mit seinen Kollegen von Jumbo-Visma auf seinen Sieg an.

Lockerer Schnitt: 25km/h: Wie erwartet ist der Schnitt in der ersten Rennstunde sehr niedrig: Gerade mal mit 25km/h sind die Profis derzeit unterwegs. Bei diesem Bummeltempo könnten sogar Hobbyfahrer mithalten...

Olympia sagt schon mal Salut! Während der gesamten Etappe erhalten wir heute schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Olympia 2024. Gestartet wurde die Etappe eben in Saint-Quentin-en-Yveline, wo nächstes Jahr die Bahnrad-Wettbewerbe ausgetragen werden. Auch das Straßenradrennen wird direkt durch Paris und über die bekannten Straßen der Schlussrunde auf der Champs d'Élysees führen.

Dänische Glückwünsche: Auch die Tour de France selbst gratuliert ihrem Champion und beglückwünscht Vingegaard sogar in seiner Landessprache: Ein Motorrad-Beifahrer zückt eine Kreidetafel, auf der heute keine Zeiten, sondern eine Botschaft in Dänisch steht. Mit Herzchen.

Dänemark wieder im Tour-Fieber: Nach dem Tourstart in Kopenhagen im letzten Jahr und dem nun zweiten Sieg von Jonas Vingegaard sind die Dänen mal wieder voll im Tour-Fieber. Medienberichten zu Folge soll es am kommenden Mittwoch in Kopenhagen einen großen Empfang für Vingegaard geben, bei dem erneut zehntausende Fans erwartet werden.

Fotoshooting: Trikotträger bitte nach vorne: Ganz vorne fahren jetzt mit Abstand alle vier Trikotträger. Jonas Vingegaard in Gelb, Tadej Pogacar in Weiß, Giulio Ciccone in Rot-Weiß und Jasper Philipsen in Grün setzen sich an die Spitze und posieren für das obligatorische Foto der Gewinner. Bitte Lächeln!

Ausgelassene Stimmung: Bei den Fahrern herrscht nach den Strapazen der vergangenen drei Wochen verständlicherweise eine ausgelassene Stimmung. Die Radprofis unterhalten sich in aller Ruhe, radeln ganz ohne Druck in Richtung Paris und winken fleißig die Kamera.

Showeinlage von Campenaerts: Kaum läuft das Rennen, gibt es sofort eine überraschende Attacke von Victor Campenaerts, der als Ausreißer scheinbar allein nach Paris will. Die Attacke ist aber nicht ganz ernst gemeint: Campenaerts wird heute als kämpferischster Fahrer der gesamten Tour ausgezeichnet und geht daher kurz aus Spaß aus dem Sattel. Nach ein paar Kilometern ist die Showeinlage wieder beendet und der Belgier sortiert sich wieder im Feld ein.

Letzte Tour-Etappe für Pinot und Sagan: Zu Beginn der Etappe zeigen die TV-Motorräder zwei bekannte Rad-Stars, die heute letztmals auf eine Tour-Etappen gehen: Thibaut Pinot und Peter Sagan. Beide absolvieren in diesem Jahr ihre letzte Tour und werden von ihren Fans wahrscheinlich jetzt schon vermisst. Bei der gestrigen Bergetappe in den Vogesen herrschte sogar eine regelrechte Pinot-Mania.

Der Start: Jetzt beginnt die Triumphfahrt nach Paris! Tourdirektor Christiane Prudhomme schwenkt ein letztes Mal die Startfahne und eröffnet das Rennen.

Vor Beginn: Die Schlussetappe nach Paris ist legendär und zugleich ein Fest für das Auge. Über das Schloss Versailles und den Louvre nähern sich die Fahrer der Champs d'Élysees, die auf einer Schlussrunde insgesamt achtmal befahren wird.

Vor Beginn: Zu Beginn der Etappe dürfte es zunächst mit einem Bummeltempo in Richtung Paris gehen. Die Trikot-Träger stoßen gemeinsam an und posieren für die Fotografen. Erreicht der Tour-Tross darufhin aber die Stadtgrenzen, geht direkt die Post ab. Alle Sprinter hoffen nochmal auf einen Sieg und wollen beim prestigeträchtigsten Sprint-Finale der Welt glänzen.

Vor Beginn: Alle Augen sind heute natürlich auf den alten und neuen Tourgewinner Jonas Vingegaard gerichtet. Der Däne steht nach seinem ersten Sieg im vergangenen Jahr kurz vor der Titelverteidigung und muss sich um sein Gelbes Trikot keine Sorgen mehr machen: Traditionell wird das Gelbe Trikot auf der Schlussetappe nach Paris nicht mehr attackiert. Ein neues Duell mit Tadej Pogacar gibt es also nicht mehr, dafür aber zur Feier des Tages einen Sekt.

Vor Beginn: Für den Gesamtführenden Jonas Vingegaard ist die Titelverteidigung nur noch Formsache. Der Däne liegt mit mehr als sieben Minuten Vorsprung in Führung auf Tadej Pogacar und wird heute seinen zweiten Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt feiern.

Vor Beginn: Um 16.30 Uhr geht das Rennen in Saint-Quentin-en-Yvelines los. Das Ziel liegt in Paris auf der Avenue Champs-Elysees.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur 21. Etappe bei der Tour de France.

© getty Jonas Vingegaard trennen nur noch 115 Kilometer von seinem zweiten Titel bei der Tour de France.

Tour de France 2023: 21. Etappe heute im TV und Livestream

Das Finale der Tour wird von Eurosport und der ARD im Free-TV übertragen. Die Livestreams zum Rennen werden bei discovery+, DAZN, GCN und sportschau.de angeboten.

Auf DAZN bekommt man mit einem kostenpflichtigen Abonnement Zugriff. Hierfür werden drei Pakete angeboten: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Tour de France 2023: Der Rennkalender

