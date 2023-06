Der Alpe-d'Huez-Anstieg ist seit Ewigkeiten Bestandteil der Tour de France. Im Jahr 2023 ist er jedoch nicht mehr im Programm. Den Grund dafür gibt es hier bei SPOX.

Die gesamte Radsportwelt blickt auf das bevorstehende Highlight des Jahres. Am 1. Juli geht in Bilbao, Spanien, nämlich die 110. Auflage der legendären Tour de France los. Beim prestigeträchtigsten Radsport-Wettkampf streiten die Besten der Besten von Tag zu Tag um Etappensiege, Punkte und Trikots.

Während das Spektakel im vergangenen Jahr noch in Dänemark eröffnet wurde, findet der Auftakt in diesem Jahr im Baskenland, im Norden Spaniens, statt. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Neuigkeit: Anders als im vergangenen Jahr spielt auch der legendäre Alpe-d'Huez-Anstieg in diesem Jahr keine Rolle mehr. Die Fahrer werden ihn nicht besteigen.

Tour de France 2023: Warum ist Alpe d'Huez in diesem Jahr nicht im Programm?

Für das Fehlen des mythischen Alpe d'Huez gibt es eine ganz einfache Erklärung. Die Gesamtstrecke ist jedes Jahr unterschiedlich. Konstanten bilden bei der Tour de France die zu überquerenden Alpen, die Pyrenäen sowie die Schlussetappe in Paris, die mit der Ankunft auf dem Avenue des Champs-Élysées endet. Ansonsten werden von Jahr zu Jahr neue Routen eingebaut.

Das erkennt man sofort, wenn man die Etappen von 2023 und 2022 vergleicht. Alpe d'Huez war 2022 die Zielankunft der 12. Etappe, dieses Jahr ist es kein Teil des Streckenplans, wie Tour-Chef Christian Prudhomme bei der Streckenpräsentation im vergangenen Oktober bekanntgab.

© getty

Neben Alpe d'Huez wird mit dem Mont Ventoux ein weiterer berühmter Anstieg ausgelassen. Dafür kehrt Puy de Dome im Zentralmassiv nach 35 Jahren Pause wieder zurück.

Titelverteidiger Jonas Vingegaard und Co. müssen sich bei der Tour auf insgesamt vier Bergankünfte gefasst machen, dazu sind acht Zielankünfte flach. Die Anzahl der Einzelzeitfahren ist darüber hinaus auf eins geschrumpft.

Tour de France 2023: Die Etappen im Überblick