Am heutigen Samstag startet der Giro d'Italia 2023. Alle Informationen zu der ersten Etappe und wo Ihr den Start der Italien-Rundfahrt live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem Giro d'Italia 2023 startet am heutigen Samstag, den 06. Mai, die insgesamt 106. Auflage der Italien-Rundfahrt. Der Start der Etappe ist für 13.50 Uhr terminiert. Wer gewinnt das Einzelzeitfahren und damit die erste Etappe?

Giro d'Italia heute live: Etappe und Strecke

Der Giro d'Italia 2023 beginnt für die Radprofis am heutigen Tag mit einem Einzelzeitfahren. Der Start der Etappe liegt in Fossacesia Marina, einem Ort in der italienischen Provinz Chieti. Nach 19,6 Kilometern erreichen die Fahrer das Ziel in Ortona. Die Rennfahrer bekommen es heute mit flachem Terrain zu tun, nur rund 100 Höhenmeter gilt es zu überqueren.

Zu den großen Favoriten zählt beim diesjährigen Giro d'Italia der Slowene Primoz Roglic. Der Fahrer von Jumbo Visma zeigte sich zuletzt in starker Form, erst vor wenigen Wochen gewann er die Katalonien-Rundfahrt. Knapp hinter Roglic beendete Remco Evenepoel die Katalonien-Rundfahrt. Der Weltmeister gehört ebenfalls zum Kreis der Favoriten.

Aus deutscher Sicht liegt der Fokus vor allem auf das Bora-hansgrohe-Team rund um Lennard Kämna. Der Deutsche hofft bei der Italien-Rundfahrt auf ein starkes Ergebnis im Gesamtklassement.

© getty Lennard Kämna startet beim Giro d'Italia für das Team Bora-hansgrohe.

Giro d'Italia heute live: Etappe, Strecke, Klassements, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Giro d'Italia 2023, 1. Etappe (Einzelzeitfahren)

Giro d'Italia 2023, 1. Etappe (Einzelzeitfahren) Datum: 06. Mai

06. Mai Beginn: 13.50 Uhr

13.50 Uhr Start - Ziel: Fossacesia Marina - Ortona

Fossacesia Marina - Ortona Etappenlänge: 19,6 Kilometer

19,6 Kilometer Höhenmeter: 100 Meter

100 Meter Übertragung im TV: Eurosport 1

Übertragung im Livestream: DAZN, discovery+

Giro d'Italia heute live: Übertragung im TV und Livestream

Den Giro-d'Italia-Auftakt könnt Ihr live im Free-TV verfolgen! Im TV zeigt am heutigen Samstag Eurosport die erste Etappe des Giro d'Italia live. Der Sportsender startet mit seiner Übertragung auf Eurosport 1 um 13.30 Uhr.

Eurosport bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit, das heutige Einzelzeitfahren bei der Italien-Rundfahrt im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr auf der Streamingplattform discovery+.

Auch DAZN überträgt am Samstag die erste Etappe des Giro d'Italia 2023 im Livestream. Der TV-Sender und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht als DAZN-Abonnenten die Übertragung von Eurosport live zu sehen. Den Livestream von DAZN könnt Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser verfolgen.

Ein DAZN-Abo kostet Euch im Monat zwischen 9,99 und 39,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World habt Ihr dabei die Wahl zwischen drei Abo-Varianten. DAZN zeigt neben dem Giro d'Italia 2023 auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Handball, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

