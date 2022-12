Giro d'Italia 2023: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Die 106. Ausgabe des Giro d'Italia steht im Jahr 2023 auf dem Programmplan, also wird es Zeit für einen kleinen Überblick: Wann findet die erste große Tour des Jahres statt? Welche Etappen sind geplant? SPOX klärt auf.

Auch in der kommenden Saison wird der Giro d'Italia im Mai ausgetragen und damit die Zeit der großen Touren eröffnen. Los geht es mit der 106. Ausgabe am 06. Mai in den Abruzzen, wo von Fossacesia Marina nach Ortona ein Einzelzeitfahren ausgetragen wird. Der Schlusspunkt wird am 28. Mai traditionell in Rom gesetzt.

Im vergangenen Jahr setzte sich der Australier Jai Hindley im Kampf um das rosa Trikot durch. Koen Bouwman gewann die Bergwertung, Arnaud Demaré sammelte die meisten Punkte.

Die wichtigsten Eckdaten zum Giro d'Italia 2023 und seiner Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr in diesem Artikel.

Giro d'Italia 2023: Strecke, Etappen

Bereits im vergangenen Oktober wurde im Teatro Lirico Giorgio Gaber in Mailand bekanntgegeben, welche Etappen die Fahrer in der kommenden Saison bewältigen müssen, um sich den prestigeträchtigen Pokal im Jahr 2023 zu sichern. Ganze 21 Stück sind es an der Zahl, die sich über 3448,6 Kilometer Strecke verteilen. Höhenmeter müssen dabei überwunden werden.

Etwa 70,6 Kilometer werden davon über drei Einzelzeitfahren verteilt absolviert, das letzte den Monte Lussari hinauf dürfte als 20. Station der Tour noch einmal alle Körner abverlangen. Auch insgesamt wird die dritte Giro-Woche knallhart: erst 5.200 Höhenmeter zum Monte Bondone, dann 5.500 Höhenmetern im Gebirge der Drei Zinnen - der Kampf um das Rosa Trikot lässt gegen Ende nicht nach.

Giro d'Italia 2023: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Strecke Länge (km) Höhenmeter 1. Etappe 6. Mai 2022 Fossacesia Marina - Ortona - Costa dei Trabocchi (Einzelzeitfahren) 18,4 100 2. Etappe 7. Mai 2022 Teramo - San Salvo 204 1400 3. Etappe 8. Mai 2022 Vasto - Melfi 210 1400 4. Etappe 9. Mai 2022 Venosa - Lago Laceno 184 3500 5. Etappe 10. Mai 2022 Atripalda - Salerno 172 2400 6. Etappe 11. Mai 2022 Napoli - Napoli 156 2800 7. Etappe 12. Mai 2022 Capua - Gran Sasso d'Italia 218 4000 8. Etappe 13. Mai 2022 Terni - Fossombrone 207 2500 9. Etappe 14. Mai 2022 Savignano sul Rubicone - Cesena (Einzelzeitfahren) 33,6 50 Ruhetag 15. Mai 2022 10. Etappe 16. Mai 2022 Scandiano - Viareggio 190 2400 11. Etappe 17. Mai 2022 Camaiore - Tortona 218 2100 12. Etappe 18. Mai 2022 Bra - Rivoli 179 2300 13. Etappe 19. Mai 2022 Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana 208 5100 14. Etappe 20. Mai 2022 Sierre - Cassano Magnago 194 1600 15. Etappe 21. Mai 2022 Seregno - Bergamo 191 3600 Ruhetag 22. Mai 2022 16. Etappe 23. Mai 2022 Sabbio Chiese - Monte Bondone 198 5200 17. Etappe 24. Mai 2022 Pergine Valsugana - Caorle 192 300 18. Etappe 25. Mai 2022 Oderzo - Val di Zoldo 160 3700 19. Etappe 26. Mai 2022 Longarone - Tre Cime di Lavaredo 182 5400 20. Etappe 27. Mai 2022 Tarvisio - Monte Lussari (Einzelzeitfahren) 18,6 1050 21. Etappe 28. Mai 2022 Roma - Roma 115 400

© getty Beim Giro d'Italia 2023 sind 21 Etappen geplant.

Giro d'Italia 2023: Übertragung im TV und Livestream

Noch steht nicht fest, welche Sender den Giro d'Italia übertragen. Wenn es aber so läuft wie in den vergangenen Jahren, dürftet Ihr auch in 2023 wieder zwei Anlaufstellen haben: Eurosport und DAZN.

Eurosport hat zuletzt sämtliche Rennen der Italien-Rundfahrt live und kostenfrei im TV ausgestrahlt. Einzig das Livestream-Angebot über den Eurosport-Player war kostenpflichtig.

Dank einer Kooperation mit DAZN könnt Ihr übrigens Eurosport 1 und Eurosport 2 mehrkostenfrei auch beim Streamingdienst empfangen. Sollte Eurosport also für die Übertragung des Giro verantwortlich zeichnen, ist auch DAZN mit von der Partie. Das gesamte Angebot kostet 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo und beinhaltet neben Radsport auch eine Menge anderer Events aus dem Fußball, Tennis, Kampfsport, US-Sport (NBA, NFL), oder Darts.

© getty Im vergangenen Jahr gewann der Australier Jai Hindley.

Giro d'Italia 2023: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Giro d'Italia 2023

Giro d'Italia 2023 Datum: 06. Mai - 28. Mai

06. Mai - 28. Mai Etappen: 21

21 Kilometer: 3448,6

3448,6 Höhenmeter: 51.300

51.300 Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN, Eurosport Player

