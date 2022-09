Rad-WM 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Die Straßenrad-Weltmeisterschaften in Wollongong, Australien, stehen vor der Tür. Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - hier bei SPOX erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zur WM.

Nach der Vuelta folgt im Straßenradsport direkt das nächste Highlight. Die 89. UCI-Straßen-Weltmeisterschaften stehen kurz bevor. Austragungsort ist die australische Stadt Wollongong, wo rund 1000 Radprofis um WM-Medaillen kämpfen werden.

Rad-WM 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen

Die Weltmeisterschaften in Australien werden in der Nacht auf Sonntag, den 18. September, eröffnet und exakt eine Woche später, am 25. September, beendet. Auf dem Plan stehen dabei insgesamt 16 Wettkämpfe für Frauen, Männer, Junioren und U23-Fahrerinnen und -Fahrer.

Die Elite-Klassen der Frauen und Männer bestreiten in zwei Disziplinen je ein Rennen: Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Aufgrund der Ferne zu Australien und der damit verbundenen achtstündigen Zeitverschiebung müssen deutsche Radsportfans besonders auf die Uhrzeit Acht geben, um nichts zu verpassen.

© getty Filippo Ganna ist amtierender Weltmeister im Einzelzeitfahren.

Die Frauen machen am Sonntag den Anfang und bestreiten nachts um 1.35 Uhr deutscher Zeit das Einzelzeitfahren, die Männer folgen um 5.40 Uhr. Bevor es dann zu den Straßenrennen geht, wird am Mittwoch (21. September) noch eine Mixed-Staffel gefahren. Beendet werden die Weltmeisterschaften dann am 25. September, zuerst sind um 2.15 Uhr die Männer dran, um 4.25 Uhr dann die Frauen.

Die amtierenden Weltmeister heißen Ellen van Dijk (Einzelzeitfahren der Frauen), Elisa Balsamo (Straßenrennen der Frauen), Filippo Ganna (Einzelzeitfahren der Männer) und Julian Alaphilippe (Straßenrennen der Männer). In der Mixed-Staffel 2021 triumphierte Deutschland.

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Frauen/Männer So., 18. September 1.35 Uhr Einzelzeitfahren Frauen So., 18. September 5.40 Uhr Einzelzeitfahren Männer Mi., 21. September 6.20 Uhr Staffel Mixed So., 25. September 2.15 Uhr Straßenrennen Männer So., 25. September 4.25 Uhr Straßenrennen Frauen

Rad-WM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung der Weltmeisterschaften kümmert sich auch in diesem Jahr der Sender Eurosport. Dabei werden die Rennen auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1 live übertragen, in der Nacht auf Sonntag steigt der Anbieter um 1.30 Uhr deutscher Zeit ein und liefert die ersten Livebilder aus Wollongong. Nach einer Pause geht es um 5.30 Uhr weiter, wenn die Männer ihr Einzelzeitfahren absolvieren.

Während die Übertragung im TV also frei empfangbar ist, ist der Livestream von Eurosport, der Eurosport-Player, dagegen kostenpflichtig. Mit einem Abo bekommt Ihr dabei auch Zugriff auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2.

Es gibt jedoch auch eine andere Möglichkeit, mit der Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 im Livestream schauen könnt: DAZN. Der Streamingdienst bietet die beiden Sender wegen einer Kooperation mit Eurosport täglich auf seiner Plattform an. Allerdings ist DAZN selbst ebenfalls kostenpflichtig, die Kosten für das Abo belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Mit DAZN bekommt Ihr auf einen Schlag jedoch auch Zugriff auf zahlreiche andere Wettbewerbe und Sportarten, für die das "Netflix des Sports" Übertragungsrechte besitzt. Damit sind unter anderem Fußballspiele der Champions League oder Bundesliga gemeint, aber auch Sportarten wie Tennis, Handball, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Kampfsport und viele mehr.

Rad-WM 2022: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Rad-WM 2022: Das deutsche Team

Das deutsche Aufgebot in der Elite-Klasse besteht aus sechs Männern und sechs Frauen. Mit Nikias Arndt und Mieke Kröger sind zwei amtierende Mixed-Staffel-Weltmeister mit dabei.

Elite Männer:

Name Team Nikias Arndt Team DSM Nico Denz Team DSM Miguel Heidemann B&B Hotels-KTM Jonas Koch Bora-hansgrohe Jannik Steimle Quick Step Alpha Vinyl Team Georg Zimmermann Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Elite Frauen: