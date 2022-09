Radsport: Jan Ullrich will in Doku-Serie "umfassend auspacken"

Das gefallene Radsport-Idol Jan Ullrich will in einer Doku-Serie von Amazon Prime Video "umfassend auspacken". Das kündigte der Streamingdienst in einer Mitteilung an.

Demnach soll in vier Folgen auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des 48-Jährigen zurückgeblickt werden.

"In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen", wurde Ullrich in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Rostocker, der 1997 als bislang einziger Deutscher die Tour de France gewonnen hatte und später des Dopings überführt wurde, hat sich bislang immer geweigert, umfassend über seine Doping-Vergangenheit zu sprechen. In den vergangenen Jahren sorgte Ullrich außerdem häufig auf privater Ebene durch diverse Eskapaden für Schlagzeilen.

Im Sommer veröffentlichte die ARD eine Dokumentation über Ullrich. Dabei kam dieser allerdings nicht selbst zu Wort. Wann die Doku-Serie bei Amazon Prime Video startet, ist noch unklar.