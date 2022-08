European Championships: Kröger und Hinze rasen zu Bahnrad-Gold

Emma Hinze und Mieke Kröger holten bei der Bahnrad-EM im Rahmen der European Championships in München am Samstag das dritte und vierte deutsche Gold.

Hinze siegte im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren und dominierte dabei die Konkurrenz in 32,668 Sekunden. "Ich bin eigentlich ein bisschen aus Spaß an den Start gegangen", sagte die Cottbuserin, die deutschen Rekord fuhr, im ZDF: "Mit so einer Zeit hier zu gewinnen, das hätte ich nie gedacht."

Die Münchner Bahn liege ihr "anscheinend ganz gut". Das Podium komplettierten Olena Starikowa aus der Ukraine sowie die Italienerin Miriam Vece. Beide lagen etwas mehr als sieben Zehntelsekunden zurück. Die zweite deutsche Starterin Pauline Grabosch (33,684) verfehlte das Podest als Fünfte. Grabosch verneigte sich vor der Konkurrentin: "Emma ist im Moment die Schnellste in Europa und auf der Welt."

Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich stand nicht am Start. Hinze, Grabosch und Friedrich hatten am Freitag im Teamsprint triumphiert.

Brennauer holt Silber bei Kröger-Sieg

Beim Sieg von Kröger in der Einerverfolgung holte Olympiasiegerin Lisa Brennauer zum Abschluss ihrer erfolgreichen Bahnrad-Karriere die Silbermedaille. Etwas überraschend musste sich die 34-Jährige im deutschen Finale ihrer Vierer-Teamkollegin Kröger geschlagen geben. Brennauer (3:23,566 Minuten) lag am Ende über eine Sekunde hinter Kröger (3:22,469). Bronze sicherte sich die Italienerin Vittoria Guazzini.

Brennauer und Kröger, beide Mitglieder des Gold-Vierers von Tokio, hatten am Freitag an der Seite von Lisa Klein und Franziska Brauße die Mannschaftsverfolgung gewonnen. Brennauer sicherte sich am Samstag ihre 26. Medaille bei Welt- und Europameisterschaften. Auf der Straße kann sie bis zum EM-Abschluss nochmals nachlegen.