Bei der Rad-EM findet heute das Einzelzeitfahren der Männer statt. SPOX begleitet das Rennen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Rad-EM: Einzelzeitfahren der Männer heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gestartet wird in Fürstenfeldbruck, östlich von München. Die Strecke führt folglich durch die Gemeinden und Ortsteile Gelbenholzen, Biburg, Holzhausen, Schöngeising, Landsberied, Jesenwang und Babenried.

Vor Beginn: Nach dem Straßenrennen am Sonntag geht es bei der Rad-Europameisterschaft am heutigen Mittwoch bei den Männern mit dem Einzelzeitfahren weiter. Los geht es um 17.30 Uhr. Zuvor, ab 14 Uhr, sind übrigens die Frauen an der Reihe.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Rad-EM: Einzelzeitfahren der Männer heute live im TV und Livestream

Das Einzelzeitfahren seht Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV auf Eurosport. Karsten Migels und Rolf Aldag begleiten das Rennen. Das ZDF überträgt die Straßenrad-EM 2022 heute ebenfalls, zwischendurch werden von den European Championships aber auch andere Wettkämpfe gezeigt.

Via Livestream seid Ihr bei Eurosport mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player oder dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN mit von der Partie, während das ZDF als öffentlich-rechtlicher Sender online einen Gratis-Livestream anbietet.

