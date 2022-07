Tour de France 2022, Übertragung: 9. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France steht heute die 9. Etappe im Fokus. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Rennabschnitt live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Etwas mehr als ein Drittel der Tour de France 2022 ist bereist gefahren, genauer gesagt wurden acht von 21 Etappen absolviert. Ohne Verschnaufpause geht der prestigeträchtigste Wettkampf im Radsport am heutigen Sonntag, den 10. Juli, weiter mit der 9. Etappe, eine weitere Hochgebirgsetappe. Diese wird in Aigle, im Schweizer Kanton Waadt, eröffnet und rund 193 Kilometer später im französischen Chatel beendet. Der scharfe Start erfolgt um 12.45 Uhr.

Auf die heutige Etappe folgt morgen dann nach fast 1500 insgesamt absolvierten Kilometern (etwa 44 % der gesamten Tour-Strecke) bei der Tour de France der erste Ruhetag.

Titelverteidiger Tadej Pogacar führt weiterhin das Gesamtklassement an. Der Slowene beendete die gestrige 8. Etappe auf Rang drei knapp hinter Etappensieger Wout van Aert und Michael Matthews.

Tour de France 2022, Übertragung: 9. Etappe heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter besitzen in Deutschland die Übertragungsrechte an der Tour de France. Einer davon ist Eurosport, der jede Etappe sowohl im Free-TV auf Eurosport 1 als auch im kostenpflichtigen Livestream im Eurosport Player überträgt, so auch die heutige 9. Etappe. Um 12.30 Uhr geht die Übertragung los.

Weil DAZN und Eurosport eine Kooperation eingegangen sind, könnt Ihr das Rennen auch bei DAZN live verfolgen. Auf der Streamingplattform sind nämlich beide Eurosportsender rund um die Uhr abgebildet, für die Ihr nichts extra zahlen müsst. Nichtsdestotrotz ist DAZN mit Kosten verbunden, das Abo kostet 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

© getty Tadej Pogacar trägt das Gelbe Trikot.

Eurosport und DAZN sind nicht die einzigen Sender, die den 9. Abschnitt heute zeigen. Auch die ARD und One sind für die Übertragung im Free-TV zuständig. Die Übertragung in der ARD beginnt jedoch etwas später, um 15.10 Uhr. Bei One geht es um 13 Uhr los.

Ebenfalls um 13 Uhr startet auch der Livestream zur Etappe bei sportschau.de. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr ohne Abo und Kosten.

Das Global Cycling Network (GCN) bietet das Rennen ohne Werbeunterbrechungen an.

Tour de France 2022, Übertragung: 9. Etappe heute im Liveticker

Wer immer noch nicht die Möglichkeit hat, die 9. Etappe der Tour de France live zu verfolgen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Dort wird das gesamte Geschehen von Anfang bis Ende in Form von Ticker-Einträgen beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker der 9. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick