Tour de France 2022, Übertragung: 20. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France wird heute die 20. Etappe absolviert. Wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr von SPOX erklärt.

Die Tour de France nähert sich von Tag zu Tag dem Ende entgegen. Bereits 19 von insgesamt 21 Etappen haben die Radprofis absolviert, am heutigen Samstag, den 23. Juli, steht der Rennabschnitt Nummer 20 an. Dabei handelt es sich um das 40 Kilometer lange Zeitfahren von Lacapelle Marival bis Rocamadour. Dieses wird um 13.05 Uhr mit dem ersten Fahrer eröffnet.

Tour de France: Die Gesamtwertung nach 19 Etappen

Das Gelbe Trikot trägt weiterhin der Däne Jonas Vingegaard, zwei Rennen vor Schluss wird er es aller Voraussicht nach auch nicht mehr hergeben, dafür war er viel zu konstant. Der Vorsprung auf Verfolger und Vorjahressieger Tadej Pogacar beträgt 3:21 Minuten.

Platz Name Zeit/Abstand 1 Jonas Vingegaard 75:45:44 2 Tadej Pogačar +3:21 3 Geraint Thomas +8:00 4 David Gaudu +11:05 5 Nairo Quintana Rojas +13:35

Tour de France 2022, Übertragung: 20. Etappe heute live im TV und Livestream

Am 20. Renntag sind die üblichen Anbieter für die Übertragung im Einsatz. Im Free-TV zeigen Eurosport und die ARD das Spektakel in Frankreich. Dabei unterscheiden sich die Sender lediglich mit Blick auf den Beginn der Übertragung. Bei Eurosport 1 wird das komplette Rennen ab 12.45 Uhr gezeigt, in der ARD erst ab 16 Uhr.

Eurosport und die ARD sind auch die Anlaufstellen, was die Übertragung im Livestream betrifft. Wer den Livestream der ARD bei sportschau.de nutzen möchte, kann dies ohne Abonnement oder Kosten machen. Eurosport hingegen bietet seinen Livestream im kostenpflichtigen Eurosport-Player an, der jedoch auch DAZN-Nutzerinnen und -Nutzern auf der DAZN-Plattform angeboten wird. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, weswegen beide Eurosportsender zum DAZN-Repertoire dazugehören.

Wer ein DAZN-Abo hat, kann auch zahlreiche andere Sportarten live verfolgen. Zu diesen zählen unter anderem Fußball, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Darts, Wintersport, Motorsport, MMA und Boxen dazu.

Das dafür benötigte Abo kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Tour de France 2022, Übertragung: 20. Etappe heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Auch das Global Cycling Network (GCN) bietet zum Rennen heute einen kostenpflichtigen Livestream an.

Tour de France 2022, Übertragung: 20. Etappe heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das TV- und Livestream-Angebot zu nutzen, bietet Euch SPOX als Alternative einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker der 20. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France: Alle Etappen im Überblick