Die Radprofis bestreiten heute die 6. Etappe bei der Tour de France. SPOX tickert das gesamte Rennen im Liveticker mit.

Tour de France 6. Etappe Gruppe Abstand Spitzengruppe (Skujins, van der Hoorn, Cosnefroy) noch 197 km Peloton (u.a. van Aert) +0:21

Tour de France 2022: 6. Etappe JETZT im Liveticker

Neuer Angriff: Jetzt hat sich ein Trio um rund zehn Sekunden vom Hauptfeld absetzen können. Benoit Cosnefroy, Toms Skujins und Taco van der Hoorn versuchen gemeinsam zu flüchten, jedoch wird die Gruppe womöglich noch zu klein sein.

Feld wieder zusammen: Nach einigen Kilometern hat das Peleton wieder zueinander gefunden! Nils Politt leistete dabei sehr wichtige Nachführarbeit und brachte auch seinen Kapitän Aleksandr Vlasov wieder an Tadej Pogarcar sowie Wout van Aert heran.

Drohende Windkante: Langsam reißt sogar das gesamte Hauptfeld auseinander! Der Wind pfeift derzeit stark über die Straße, sodass sich eine Gruppe von rund 20 Fahrern vom Rest des Peletons lösen konnte. Unter anderem Tadej Pogarcar, Wout van Aert und Peter Sagan haben den Sprung nach vorne geschafft.

Van Aert noch im Gelben Trikot: Trotz der turbulenten Kopfsteinpflaster-Etappe nach Arenberg liegt das Gelbe Trikot nach wie vor auf der Schulter von Wout van Aert. Erster Verfolger des Belgiers ist ab sofort Neilson Powless von EF Education-EasyPost, der gestern Teil der Ausreißergruppe war und deswegen nur noch einen Rückstand von 13 Sekunden aufweist. Auf den dritten Platz folgt der Norweger Edvald Boasson Hagen, ehe schon auf Platz Tour-Favorit Tadej Pogacar lauert. Der Slowene in den Diensten vom UAE Team Emirates liegt 19 Sekunden hinter van Aert zurück.

Van der Poel und Martin kämpfen: Am Ende des Peloton müssen bereits die ersten Fahrer unter dem Tempo leiden. Mathieu van der Poel und Guillaume Martin beißen beispielsweise kräfitg auf die Zähne und lassen ein kleines Loch reißen. Währenddessen ist der Deutsche Nils Politt auf den ersten Kilometern durchgehend ganz vorne zu finden.

Extrem hohes Tempo: Das Tempo ist in der ersten Phase sehr hoch, um die 70 km/h sind die Radprofis gerade unterwegs! Absetzen kann sich deswegen im Moment noch niemand. Mathieu Burgaudeau wird es allerdings schwer haben, bei dieser Geschwindigkeit ins Feld zurückzukommen und wird schon jetzt das Zeitlimit fürchten.

Erster Sturz: Schon hat es zum ersten Mal gekracht! Mathieu Burgaudeau, ebenfalls aus der Mannschaft TotalEnergies, liegt am Straßenrand und muss vom Tour-Arzt behandelt werden - kein schöner Auftakt nach dem kleinen Sturzfestival am Vortag.

Vuillermoz zieht an: An der Spitze macht Alexis Vuillermoz vom Team TotalEnergies den Anfang. An seinem Hinterrad hängt unter anderem der Niederländer Taco van der Hoorn, der gestern den Etappensieg als Zweiter nur knapp verpasste.

Auf geht's! Tour-Direktor Christian Prudhomme wedelt aus dem Fahrzeug der Rennleitung mit seiner berühmten Flagge und eröffnet somit die 6. Etappe! Wie üblich verrinnen nur wenige Augenblicke, bis die ersten Attacken im vorderen Feld erfolgen.

Vor Beginn: Soeben setzte sich das Peloton in Bewegung. Noch ungefähr fünf Minuten rollen die Radprofis in gemütlichem Tempo durch den Startort Binche, ehe Tour-Direktor Christian Prudhomme das Rennen endgültig freigeben wird.

Vor Beginn: Einen Tag nach der kräftezehrende Tortur über die Kopfsteinpflaster werden die Fahrer gleich ordentlich durchgeschüttelt am Start stehen. Wie erwartet haben die Pave-Sektionen von Lille nach Arenberg das Gesamtklassement kräftig durcheinander gewürfelt. Profiteur war einmal mehr Vorjahressieger Tadej Pogacar, der sich hervorragend präsentierte und die Ziellinie vor allen anderen Klassementfahrern überquerte. Dagegen stürzte Primoz Roglic und büßte viel Zeit ein. Den begehrten Etappensieg schnappte sich der Australier Simon Clarke aus einer fünfköpfigen Ausreißergruppe heraus. Wout van Aert hat weiterhin das Gelbe Trikot des Spitzenreiters inne.

Vor Beginn: Während der ersten drei Etappen gab die Tour de France bereits ein Gastspiel in Dänemark, jetzt ist auch Belgien zumindest für kurze Zeit an der Reihe. Von Binche aus verläuft die 220 Kilometer lange Strecke über ein welliges Terrain durch die Ardennen zurück nach Frankreich, ehe in Longwy eine knüppelharte Zielanfahrt wartet. Sechs Kilometer vor dem Finale geht es für die Fahrer erst 800 Meter mit einer Steigung von durchschnittlich 12,3 Prozent bergauf. Nur 1,6 Kilometer vor dem Ziel gilt es eine weitere knackige Rampe zu überwinden, die Spannung bis zum Schluss verspricht.

Vor Beginn: Bei der gestrigen 5. Etappe von Lille bis Arenberg, die von vielen Stürzen geprägt war, triumphierte der Australier Simon Clarke. Das Gelbe Trikot blieb jedoch weiterhin beim Belgier Wout van Aert, der es nun bereits seit der 2. Etappe trägt. Der Vorjahresgesamtsieger Tadej Pogacar beendete das Rennen als bester Klassement-Fahrer auf Rang sieben und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Titelverteidigung.

Vor Beginn: Der scharfe Start auf der hügeligen Strecke erfolgt um 12.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Tour de France! Die 6. Etappe, die im belgischen Binche gestartet wird und im französischen Longwy endet, steht an.

Tour de France 2022: 6. Etappe heute im TV und Livestream

Die 6. Etappe der Tour de France wird heute im Free-TV sowohl bei Eurosport 1 als auch in der ARD gezeigt. Während Eurosport direkt von Beginn an mit dabei ist, steigt die ARD erst um 16.05 Uhr ein und zeigt den letzten Teil der Fahrt. Was die Übertragung im Livestream betrifft, sind ebenfalls beide Anbieter im Einsatz, wobei der Stream bei sportschau.de gratis ist, der Eurosport-Player dagegen kostenpflichtig.

Wer zudem bereits ein DAZN-Abo hat, muss nichts mehr extra für den Eurosport-Player bezahlen, dieser ist nämlich wegen einer gemeinsamen Kooperation Teil des DAZN-Repertoires. Für DAZN muss man entweder 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich bezahlen.

Ebenfalls für die Übertragung heute verantwortlich sind One, ein Zusatzsender der ARD, und GCN (Global Cycling Network).

