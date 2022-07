Die Radprofis bestreiten heute die 5. Etappe bei der Tour de France. SPOX tickert das Rennen für Euch live mit.

Nach vier gefahrenen Etappen bei der Tour de France führt der Belgier Wout van Aert das Gesamtklassement an. Kann er das Gelbe Trikot bei der heutigen 5. Etappe verteidigen? Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

Tour de France 2022: 5. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gestern war nach drei Etappen in Dänemark der erste Rennabschnitt, der in Frankreich absolviert wurde. Bei der hügeligen Strecke von Dünkirchen bis Calais triumphierte der Belgier Wout van Aert, der auch insgesamt die Rangliste anführt und demnach heute mit dem Gelben Trikot an den Start geht.

Vor Beginn: Die Radprofis sind auf einer hügeligen Etappe von Lille bis Arenberg Porte du Hainau unterwegs und müssen rund 157 Kilometer absolvieren. Der scharfe Start erfolgt um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 5. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: 5. Etappe heute im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung verantwortlich: Eurosport bietet das Rennen sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream an. Diesen Livestream von Eurosport könnt Ihr jedoch auch mit einem DAZN-Abonnement, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet, nutzen. Alles, was bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen ist, bietet nämlich auch DAZN auf seiner Plattform an.

Zudem steigt die ARD ab 16.05 Uhr ins Geschehen ein und überträgt ab diesem Zeitpunkt die Etappe. Im kostenlosen Livestream bei sportschau.de könnt Ihr hingegen das gesamte Rennen verfolgen. Darüber hinaus sind auch GCN und One, der Zusatzsender der ARD, für die Übertragung zuständig.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick